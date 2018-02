Eleccion agrega incertidumbre

La elección presidencial, cuyos efectos sobre el tipo de cambio se resentirán a partir de mayo, agregan incertidumbre al ya complicado escenario que enfrentan las nuevas inversiones en la ciudad, señaló Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).El especialista en finanzas visitó ayer Juárez para rendir protesta a Alejandro Sandoval Murillo como nuevo presidente del organismo financiero en esta ciudad.López Macari dijo que por ahora la corrupción, la inseguridad, la reforma fiscal de Estados Unidos, y el Tratado de Libre Comercio, son los principales factores que están deteniendo a la inversión extranjera, no sólo en Juárez, sino en varias zonas del país.El especialista indicó que lamentablemente, tanto la corrupción como la inseguridad son los factores que más afectan. Agregó que desafortunadamente no son algo nuevo, y que lamentablemente no se han solucionado.En cuanto a las elecciones, el especialista en gestión de deuda por parte del Grupo Esfera dijo que históricamente, a dos meses de los comicios empieza a darse una volatilidad considerable.En este año, indicó, el IMEF estima que la volatilidad llevará a la divisa a oscilar entre los 16.50 y los 20.50 pesos, dependiendo de varios factores.Uno de ellos son los cambios que se puedan hacer en el combate a la corrupción y la inseguridad.Otro factor es la respuesta que el gobierno mexicano dé a la reforma fiscal de Estados Unidos. Explicó que México tiene margen de acción para recuperar competitividad contra Estados Unidos haciendo cambios relativamente simples como la deducción acelerada, bajar la tasa de ISR a las utilidades reinvertidas y permitir la deducción al 100 por ciento de las prestaciones sociales.Otra condición sobre el tipo de cambio es lo que suceda con el TLC y una última el rumbo que tomen las campañas presidenciales a partir de abril.Alejandro Sandoval Murillo, quien asumió ayer la presidencia del IMEF en Juárez, dijo que el instituto mantendrá su línea de socializar todos estos temas en la ciudad, enfocándose cada vez más en las pequeñas y medianas empresas, a fin de que tengan elementos para tomar decisiones de negocios.mcor [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.