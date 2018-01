No creo que Trump salga de TLCAN: Trudeau

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que no cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), pese a las diferencias de cómo modernizar el tratado comercial, informó este miércoles la cadena Canadian Broadcasting Corp (CBC).Los comentarios del premier se encuentran entre los más positivos de cualquier funcionario canadiense desde el inicio de las conversaciones el año pasado para modernizar el tratado de 1.2 billones de dólares, al que el mandatario estadounidense califica como un desastre para su país."Es obvio que sería malo si lo cancelamos, por eso no creo que el presidente (Trump) vaya a cancelarlo", señaló Trudeau en una entrevista grabada este martes, la cual se comenzó a divulgar el miércoles.El mandatario canadiense también sostuvo que su país tiene varios planes de contingencia en caso de que Washington anuncie su salida del TLCAN, dijo un cable de la agencia Reuters.Durante las negociaciones, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado grandes cambios al acuerdo, lo que ha causado tensiones con Canadá y México.Por su parte, el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, rechazó este lunes en Montreal las propuestas que sugerían desbloquear las negociaciones.Los Cancilleres de los tres países se reunirán en Ciudad de México este viernes para analizar las negociaciones del tratado y otros asuntos, informó el gobierno canadiense.El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, la Canciller canadiense, Chrystia Freeland, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, también hablarán sobre la migración irregular y la crisis en Venezuela, sostuvo Ottawa en un comunicado.Al ser consultado sobre planes de contingencia, Trudeau aseguró que no solamente tienen un plan B, sino que cuentan con varias opciones, además de que destacó que uno de los peligros es caer en cuestiones hipotéticas.

