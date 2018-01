Alista Hacienda nuevo esquema de estímulo ante reforma fiscal de EU

Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda y las cúpulas empresariales en México preparan un nuevo esquema de estímulos fiscales en el país, a fin de afrontar los efectos de la reducción de impuestos en Estados Unidos derivado de su reforma fiscal.Durante la XII reunión plenaria de los senadores del PRI y del Verde Ecologista, el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, dijo que ésta deberá servir para evitar la fuga de capitales sin afectar las cuentas fiscales de México.Ya veremos qué se tiene que hacer, estamos en diálogo constante con las cúpulas empresariales para ver qué cosas se podrían hacer, sin deteriorar el marco fiscal, y hay consenso de que no podemos ni debemos aumentar y deteriorar las cuentas fiscales”, dijo durante su participación en la XII reunión plenaria de los senadores del PRI y del Verde Ecologista.La Reforma Fiscal en Estados Unidos fue promulgada en diciembre pasado. González Anaya aseguró que, hasta el momento, no ha ocasionado que empresas en México trasladen sus capitales a ese país, buscando impuestos más atractivos."Ya llevamos un mes con la reforma fiscal americana y no hemos visto ninguna fuga de capitales ¿Por qué? Pues porque existen tratados de doble tributación entre México y Estados Unidos, y México y Europa. Entonces no se están moviendo los capitales para ir a Estados Unidos”, agregó.Por otra parte, González Anaya señaló que la incertidumbre financiera de los últimos días se mantendrá en tanto dure el proceso electoral mexicano, julio próximo.Sin embargo, México ha venido trabajando en sus instituciones desde hace mucho tiempo, en sus instituciones electorales y "económicas. Entonces es natural que esta incertidumbre exista, va a seguir aumentando de aquí a la elección”, expuso.

