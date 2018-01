La peor competencia de Slim es su antiguo pupilo

Carlos Slim ha dominado las telecomunicaciones en México durante décadas, por lo que, las ganancias de su empresa, América Móvil SAB, lo han ayudado a ser una de las personas más ricas del mundo.Un reportaje publicado por el diario The Wall Stret Journal, revela que el trato con el que el magnate mexicano inició su carrera en las telecomunicaciones incluyó una sociedad con Southwestern Bell Telephone Co.El reportaje establece que entonces, la compañía Southwestern Bell mandó a México a Randall Stephenson, quien aprendió del mercado de telecomunicaciones mexicano y las formas de hacer negocios de Slim. Ahora, el ex pupilo de Slim es la cabeza de AT&T Inc, y la peor amenaza de América Móvil.Actualmente, el imperio de Slim está teniendo algunos golpes directos. El valor de sus acciones en América Móvil, que es el principal proveedor inalámbrico de México, ha caído en más de 8 billones de dólares, o sea, en un 20 por ciento, establece el medio estadounidense.Su riqueza —dice el reportaje— disminuyó en unos 10 billones de dólares, eliminando a Slim de los principales escaños de las personas más ricas del mundo.El principal rival es AT&T Inc, que ha ganado 5.7 millones de nuevos clientes mexicanos desde que ingresó al mercado inalámbrico a finales del 2014. El hombre que dirige AT&T es Randall Stephenson, un antiguo amigo que aprendió el negocio de Slim hace dos décadas.La empresa más grande de telecomunicaciones del mundo mantiene una participación en el mercado mexicano del 11 por ciento, comparado con el 65 por ciento de América Móvil, aunque su batalla ha desatado una amarga guerra, una turbulencia en lo que fue un formal mercado mexicano de celulares y una incómoda competencia para los dos hombres.The Wall Street Journal dice que Slim y Stephenson no se han visto desde que el billonario mexicano asistió a la boda de la hija mayor de Stephenson en el 2009. “No se equivoquen, Carlos fue mi mentor”, comentó Stephenson, quien es presidente y director general de AT&T, “pero no creo que sea correcto ni apropiado que él y yo socialicemos”.Por su parte, Slim comentó “Tenemos una buena relación, pero él vive en un lado y yo en otro”.Un analista que conoce a los dos empresarios y le da seguimiento a las dos empresas lo ha explicado de una manera más directa. “La relación se rompió”, comentó Roger Entner, fundador de Recon Analytics Inc., con sede en Dedham, Mass.Según establece The Wall Street Journal en su reportaje, Slim acudió a la Suprema Corte de México para luchar contra una ley promulgada en el 2014 que redujo a cero lo que América Móvil puede cobrarles a sus rivales para completar las llamadas en su red.El medio agrega que la corte decidió el verano pasado que la empresa podría seguir cobrando cuotas, aunque a una tasa mucho más baja que antes de que fuera aprobada la ley.“Hemos visto cambios radicales en cuatro años en un mercado que no había cambiado en los últimos 20 años”, comentó Luis Aldo Sánchez, coordinador de planeación estratégica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el regulador de telecomunicaciones de México.El periódico estadounidense también establece que más de 50 millones de clientes mejoraron sus teléfonos inteligentes con planes de banda ancha, y la mayoría de los clientes del servicio inalámbrico, pagan mucho menos que la mitad de lo que desembolsaban en el 2012.Slim construyó su fortuna, estimada en 67 billones de dólares por Bloomberg, detrás del dominio de América Móvil en México, utilizándola para expandirse por Latinoamérica al eliminar a otras compañías telefónicas de la región.“Carlos es muy bueno no sólo para competir en el mercado sino para hacerlo contra las regulaciones, legislaciones y el mundo legal”, comentó el director general de AT&T.“Nunca imaginé que quitarle una parte del mercado a América Móvil fuera fácil”, dijo Stephenson a The Wall Street Journal.Slim dice que AT&T se está aprovechando de él. “Nosotros los estamos subsidiando a ellos con una tarifa de interconexión de cero”, dijo en una entrevista antes del fallo de la Suprema Corte. “Eso no favorece al mercado”.Los analistas y el regulador de telecomunicaciones de México esperan que AT&T supere a la segunda mejor compañía de telefonía inalámbrica, Telefónica S.A. de España, dentro de unos cuantos años. El mercado de telecomunicaciones mexicano ha pasado de ser uno de los más costosos y disfuncionales en el mundo a semejarse a los de Estados Unidos y Europa Occidental.“América Móvil nunca se ha enfrentado a un competidor como AT&T en el negocio de la telefonía inalámbrica,” dice Kevin Roe, un prominente analista independiente de telecomunicaciones. “siendo el más pequeño y astuto competidor, cuentan con una gran ventaja, y ha sido muy difícil para América Móvil competir con eso”.Mañana: Chocan dos gigantes de telecomunicaciones