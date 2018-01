Compra Keurig a Dr. Pepper y crea coloso de bebidas

Plano, Texas– Keurig adquirirá Dr. Pepper Snapple Group, lo que creará una colosal compañía de bebidas con ventas anuales de 11 mil millones de dólares (unos 198 mil millones de pesos), se anunció el lunes.Las empresas, ambas productos de fusiones previas, abarcarán marcas reconocidas como Dr. Pepper, 7UP, Snapple, A&W, Mott's, Sunkist y las máquinas de café de Keurig.Sin embargo la nueva empresa no es ni de lejos tan grande como PepsiCo Inc. que en el 2016 tuvo ventas de 63 mil millones de dólares, ni como Coca-Cola Co. que tuvo ventas de 41 mil millones.Keurig Green Mountain Inc. anunció el lunes que los accionistas de Dr. Pepper Snapple recibirán 103.75 dólares en efectivo por acción, y se quedarán con 13% de la empresa resultante.Las acciones de Dr. Pepper Snapple se dispararon más de 39% antes del inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.El director ejecutivo de Keurig Bob Gamgort será el jefe de la nueva compañía que se llamará Keurig Dr. Pepper. Larry Young, CEO de Dr. Pepper Snapple, será director.Keurig y Dr. Pepper Snapple seguirán funcionando en sus sedes actuales. Keurig está asentada en Waterbury, Vermont y Dr. Pepper Snapple en Plano, Texas.Keurig fue adquirida por la europea JAB Holding en el 2016 en asociación con Mondelez International.JAB será el principal accionista y Mondelez se quedará con una participación de entre 13 y 14%.Se estima que el acuerdo será firmado en el segundo trimestre del año y que la deuda para ese entonces ascenderá a 16 mil 600 millones de dólares.La adquisición aún debe ser aprobada por la junta de accionistas de Dr. Pepper Snapple Group Inc.

