Se frena el estado

La economía de Chihuahua se desaceleró durante el tercer trimestre 2017 al crecer sólo un 0.93 por ciento en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), una situación que los especialistas atribuyen a la inacción de los gobiernos en la implementación de nuevas políticas económicas y a la incertidumbre comercial generada Donald Trump.El último reporte del desempeño económico se suma a una desaceleración del empleo, una caída en la Inversión Extranjera Directa (IED), las ventas minoristas y la construcción en el estado.El Itaee –que muestra resultados a corto plazo del Producto Interno Bruto (PIB)– mostró una desaceleración al presentar un incremento del 0.93 en la variación anual del tercer trimestre del 2017 por ciento.El indicador realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) viene desacelerando desde el año pasado, cuando la variación anual del mismo periodo del 2016 fue de 4.46 por ciento.Aunado a la ralentización en el avance económico, en Chihuahua se han reportado decrecimientos o desaceleración en varios de los sectores.La Secretaría de Economía (SE) reportó la llegada de 490 millones de dólares en IED acumulada entre el primer y tercer trimestre de 2017. Esta cifra implicó una caída del 5 por ciento con respecto al registro del mismo periodo de 2016, cuando las trasnacionales invirtieron 515 millones 800 mil dólares en nuevas inversiones o expansiones de las operaciones ubicadas en la entidad.Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó la generación de 20 mil 236 mil nuevos empleos anuales durante 2017, es decir, un 32 por ciento menos que los 29 mil 622 trabajos impulsados en 2016.El sector de la construcción en Chihuahua decreció un 28 por ciento en la tasa anual de noviembre e hiló 11 meses de caídas en el desempeño, de acuerdo con los reportes del Inegi.El sector comercial también se presentaron afectaciones: las ventas minoristas estatales registraron una caída en la tasa anual a noviembre del 6.2 por ciento, con la cual acumuló dos meses seguidos de caídas.El presidente de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Ciudad Juárez y director de Solo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que “estamos creciendo con un grado de desaceleración relevante, un desempeño económico que seguramente viene impactado por la volatilidad en el tipo de cambio, los gasolinazos, por Donald Trump y la inestabilidad financiera en general del país”.“Estamos al vaivén constante porque no consolidamos instituciones: los gobiernos han evolucionado un poco o continúan limitados en materia económica,”, explicó.Sandoval Murillo afirmó se requieren reformas en materia laboral y fiscal de segunda generación, puesto que “los resultados de la reformas estructurales no han sido lo suficientemente sólidos para poder apuntalar a un crecimiento consistente, que no desacelere y además que sea más alto”.

