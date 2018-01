Traba EU avance de TLC por autos

Ciudad de México– El tema de reglas de origen para la industria automotriz dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) sigue sin resolverse.Durante la sexta ronda de negociaciones, que recién concluyó en Montreal, el Gobierno canadiense presentó un cambio en la metodología, que incluye modificar cómo se contabiliza el rastreo de los insumos y del costo neto de los insumos.Esta idea surgió como alternativa a la demanda estadounidense que en este sistema de normas se eleve el contenido de fabricación regional a 85 por ciento desde 62.5 por ciento actual, además que 50 por ciento debe ser obligatoriamente fabricado en EU.Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos.“La norma de origen en el sector automotor como se presentó, como lo analizamos, puede conducir a menos contenido regional del que tenemos ahora, menos trabajo en EU, Canadá y posiblemente México, así que tendríamos lo opuesto que estaríamos tratando de lograr”, dijo en conferencia de prensa.Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Canadá manifestó que lo que EU solicita no tiene sentido puesto que arruinaría cómo están estructuradas las cadenas de valor.Mientras, la industria mexicana automotriz revisará la propuesta canadiense para saber si su implementación es viable, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).“La industria mexicana va a revisar la propuesta. En este instante no podemos hacer un comentario porque es demasiado complejo ya que lo que tenemos qué hacer es desmantelar el vehículo de los componentes esenciales y se tiene que calcular su costo neto con el nuevo marco conceptual que Canadá ha puesto sobre la mesa, mismo que no está totalmente completo.“La idea es que la propia industria y los negociadores vayan llenando los huecos que tiene la propuesta para que haga sentido, así que nosotros lo vamos a revisar en las siguientes semanas, que es muy complejo y por eso hoy por hoy no nos podemos pronunciar”, puntualizó Solís.Añadió que conforme vayan encontrando resultados irán comunicándolos a la Secretaría de Economía, así como con sus pares de las industrias armadoras de EU y Canadá, con el fin que se pueda llevar el seguimiento adecuado.De todos modos, Solís dijo que hasta que no se sepan exactamente qué efecto podría tener esta propuesta, la industria mexicana mantiene su postura original sobre el tema, que es que no haya cambios en el sistema de medición de reglas de origen.

