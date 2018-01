Ciudad de México— Las rondas de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLC) podrían extenderse hasta 2019, debido a temas como las elecciones en México y Estados Unidos, informó el periódico estadounidense The Washington Post.Según funcionarios cercanos al tema, se espera que las pláticas sobre el acuerdo se extiendan más allá de la fecha límite del 31 de marzo y que incluso puedan extenderse hasta el próximo año.La demora revela las preocupaciones sobre una posible colisión debido a las elecciones de este año tanto en México como en Estados Unidos, según el Post.Asimismo, plantea la posibilidad de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, pueda completar sus primeros dos años en la Casa Blanca sin cumplir su promesa de campaña de eliminar el Tratado o alcanzar un mejor acuerdo."Nos preocupa que entre en 2019", declaró al diario Brian Kuehl, director ejecutivo de Farmers for Free Trade, organización que apoya el Tratado.Por lo tanto, los ministros de los tres países encargados de la renegociación tienen previsto reunirse en Canadá para hacer un balance de la situación.En un inicio, la Administración Trump estableció un calendario en 2017 con el anuncio de sus planes para renegociar el acuerdo firmado en 1994, el cual ha criticado en repetidas ocasiones como injusto para Estados Unidos e incluso ha amenazado con abandonarlo.El objetivo original de los negociadores de un acuerdo para finales del año pasado, se recorrió al 31 de marzo de 2018 después de que en varias rondas de conversaciones no se lograran grandes avances.La delegación mexicana, señala el reporte de The Washington Post, ha manifestado oposición a negociar mucho más allá de la temporada de elecciones presidenciales.La reunión programada entre Robert Lighthizer, el representante comercial de EU; Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá; y el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, podría confirmar el anuncio oficial sobre la agenda para 2018 sobre las negociaciones.Según un funcionario estadounidense, la extensión del tiempo no sería sorprendente, ya que no se han alcanzado grandes avances; mientras que el Gobierno de Canadá siempre ha rechazado la idea de una fecha límite arbitraria para las conversaciones.La falta de un acuerdo podría obligar al Gobierno de Estados Unidos a solicitar al Congreso una extensión de autoridad de negociación llamada vía rápida, la cual expira a finales de junio.Expertos anticipan una pausa en las conversaciones después de marzo, que postergaría la negociación más difícil hasta después de los comicios en México.El objetivo sería asegurar un acuerdo sobre partes menos controvertidas de un nuevo Tratado junto con una hoja de ruta para llegar a un texto completo antes de romper, para permitir a los mexicanos elegir un nuevo Presidente."Esperamos que a fines de marzo tengamos una declaración de principios que le permita al Presidente decir 'Tengo a Canadá y México por encima del barril, solo necesito más tiempo'", señaló Dan Ujczo, abogado comercial del despacho Dickinson Wright.El viernes, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial mexicano, pidió una pausa en las negociaciones hasta después de la votación.Una demora adicional plantea la posibilidad de que las conversaciones continúen durante el periodo previo a las elecciones legislativas en los Estados Unidos.Lori Wallach, directora de Global Trade Watch de Public Citizen, sugirió que el Presidente necesita llegar a un acuerdo antes de los exámenes parciales para demostrar a su base de la clase trabajadora que ha cumplido sus promesas de comercio.De lo contrario, los demócratas podrían decirles a los votantes que los han engañado sobre el acuerdo comercial.

