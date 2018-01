Beneficia al mundo 'America First': Trump en Davos

Davos, Suiza– El presidente Donald Trump declaró hoy ante una audiencia cauta de la elite política y empresaria mundial que el crecimiento económico que experimenta el país con su programa “Estados Unidos primero” beneficia al mundo entero.En un discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos –una tribuna que generalmente apoya el libre comercio, algo disonante para un presidente nacionalista–, Trump declaró que la prosperidad estadounidense ha generado innumerables empleos en el mundo, pero reafirmó que su prioridad siempre será proteger los intereses fronteras adentro.“Como presidente de Estados Unidos, siempre colocaré Estados Unidos primero así como los líderes de otros países deben colocar sus países primero”, dijo Trump.No obstante, el mandatario buscó un equilibrio al moderar su programa nacionalista con la promesa tranquilizadora a una audiencia globalista y partidaria de la cooperación de que su visión proteccionista no significa “Estados Unidos solo”.“Cuando Estados Unidos crece, lo mismo le sucede al mundo”, dijo. “La prosperidad estadounidense ha creado innumerables empleos alrededor del mundo y la búsqueda de la excelencia, la creatividad y la innovación en Estados Unidos ha derivado en descubrimientos importantes que ayudan a la gente en todas partes a llevar vidas más prósperas y saludables”.Cuando Trump subió a la tribuna, los aplausos fueron escasos y algunos de los presentes mantuvieron las manos quietas. La gente escuchó al presidente en silencio, pero hubo abucheos cuando Trump habló de “lo sucia, lo ruin, lo perversa y lo falsa que puede ser la prensa”.Las primeras reacciones fueron diversas.Jay Flatley, presidente ejecutivo de la empresa de secuenciación de genomas Illumina, de California, dijo que fue “un discurso muy tranquilizador, teniendo en cuenta lo que pudo haber sido”.Para el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el discurso distó de ser convincente. Dijo que la nueva ley impositiva generará una burbuja en el mercado de viviendas y comentó que “nunca he conocido una economía que creciera a largo plazo mediante la especulación inmobiliaria”.Bajo la sombra de la investigación sobre la injerencia rusa, Trump puso de relieve el crecimiento económico al sostener que “Estados Unidos está abierto a los negocios y volvemos a ser competitivos”.Alrededor de 1.500 personas atestaron el gran salón del centro de conferencias, dado el interés que despertó la presencia de Trump. Hubo algunos abucheos cuando el presidente del foro, Klaus Schwab, dijo al presentar a Trump que podía ser sujeto de “errores e ideas tendenciosas”.El presidente de Estados Unidos reiteró sus ideas conocidas sobre inmigración, fronteras seguras y soberanía nacional y dijo que cada país debe dar prioridad a sus intereses económicos por encima de las sociedades multinacionales.“Apoyamos el libre comercio, pero debe ser justo y debe ser recíproco”, dijo Trump, quien siempre ha dicho preferir los pactos bilaterales a los regionales, pero insinuó que podría regresar a la Sociedad Transpacífica, de la cual se retiró hace un año, al decir que “tal vez” Estados Unidos podría reanudar negociaciones simultáneas con varios de los países participantes.En una de las primeras reacciones internacionales, el ministro de Hacienda danés Kristian Jensen tuiteó: “Honestamente, un discurso bastante ordinario de @realDonaldTrump. No necesitábamos un discurso de ventas de ???? sino una visión renovadora de la cooperación para el crecimiento”. (Catherine Lucey/Associated Press)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.