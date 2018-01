EU está abierto para los negocios: Trump en Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su discurso en Davos para presentar sus resultados económicos, al tiempo que trataba de conciliar su postura proteccionista de “Estados Unidos primero” con un llamado al libre comercio y la inversión extranjera, publica The New York Times.Trump se atribuyó la sólida economía estadounidense, la cual dijo se dio tras “años de estancamiento”. Señaló los precios bursátiles al alza, la mejoría en la confianza del consumidor y las empresas y la creación de empleos. Sin embargo, el crecimiento del PIB es similar al de años previos.Dirigiéndose al Foro Económico Mundial, que por lo general los presidentes estadounidenses han evitado, Trump dijo que “siempre pondría a Estados Unidos primero, igual que los mandatarios de otros países deben poner primero a sus países”.“Comprar en Estados Unidos no significa Estados Unidos solo”, agregó. “Cuando Estados Unidos crece, también crece el mundo”.Trump dio asimismo el mensaje de que Estados Unidos se mantenía abierto para los negocios, invitando a la inversión internacional.Pero abordó uno de sus temas favoritos: que el régimen del libre comercio global a menudo ha tratado en forma injusta a Estados Unidos.“No podemos tener un comercio libre y abierto si algunos países explotan el sistema a costa de otros”, dijo Trump. “Nosotros apoyamos el libre comercio, pero necesita ser justo y necesita ser recíproco, porque, a fin de cuentas, el comercio injusto nos afecta a todos. Estados Unidos ya no hará oídos sordos a las prácticas económicas injustas”.Trump mencionó específicamente el robo de propiedad intelectual y la dirección económica de los gobiernos centrales. Con anterioridad, relacionó dichas prácticas con China, pero el viernes no fue así.Pareciendo más el empresario que solía ser que el abierto populista en el cual se ha transformado, Trump avaló ampliamente las propuestas fiscales republicanas recién aprobadas. Y enfatizó la importancia de aumentar la prosperidad de todos los estadounidenses.Pero determinar la futura dirección de las políticas económicas de Estados Unidos, sobre todo su política comercial, a partir del discurso del viernes resulta difícil, pues Trump pareció preferir dar una visión amplia del liderazgo.El Presidente lamentó haber compartido los videos antimusulmanes posteados originalmente por un grupo británico ultranacionalista, pero el viernes no se disculpó por haberse referido a los países africanos como “países de mierda” o alguna variante de dicha expresión.

