Trump baja el tono en Davos

Davos, Suiza— Durante su campaña, Donald J. Trump, el candidato, censuró lo que catalogó como “la falsa canción del globalismo”. Un año después de haber asumido la presidencia, Trump les dijo este viernes a las élites de Davos —que fueron las que compusieron la canción— que tal vez, podrían cantarla en armonía.En un encuentro que tal vez lo hubiera sorprendido hace dos años, Trump tranquilizó a la elite política y financiera del mundo al decir que su agenda “America First” no es un rechazo a la cooperación internacional.El combativo nacionalista se enfocó en los negocios, ya que los invitó a invertir en lo que llamó un Estados Unidos que está resurgiendo.Eso no significa que Trump se haya unido al coro del globalismo. El año pasado pasó la mayor parte del tiempo tratando de desmantelar el sistema político y económico internacional representado por el consenso de Davos, retirándose o renegociando los acuerdos comerciales, amenazando con imponer tarifas en las importaciones y trabajando para frenar el flujo de inmigrantes.En su discurso de este viernes, Trump insistió en que el comercio transfronterizo tenía que ser más justo y se comprometió a tomar acción en contra de las prácticas depredadoras.Aunque su improbable visita a Davos pretendió cambiar el tono de su retórica populista y proteccionista. Fue más allá, al decir que podría estar dispuesto a volver a ingresar al Pacto Trans-Pacífico, el acuerdo comercial asiático que abandonó el año pasado, si fuera renegociado en mejores términos.Esa oferta ocurre justo días después que los otros 11 miembros optaron por formar su propio bloque sin Estados Unidos.Mayormente, Trump fue bien recibido por los inversionistas billonarios, ejecutivos corporativos y jefes de Estado, quienes hace un año estaban preocupados de que la elección de Trump pudiera acabar con el orden global que habían construido, pero ahora están celebrando sus recortes fiscales y reducción regulatoria.Trump utilizó su visita para sanar otras heridas. Lamentó el haber compartido videos anti-musulmanes que fueron publicados por un grupo del ultranacionalismo británico, los cuales ofendieron a la primer ministro Theresa May.“Si me dicen que ellos son personas horribles y racistas, con toda certeza me disculpo, si ustedes quieren que haga eso”, le comentó Trump a ITV de Gran Bretaña.Para Trump, cuya regla es “nunca pedir disculpas”, esa fue una concesión inusual.Aunque no ofreció una disculpa pública sobre los recientes comentarios ofensivos contra países africanos cuando se reunió este viernes con el presidente Paul Kagame de Ruanda, el presidente de la Unión Africana.La Unión exigió que se retractara y disculpara en el momento en que dio las declaraciones, pero ni Trump ni Kagame mencionaron el incidente este viernes ante las cámaras.Además de esas reuniones, la visita de Trump se enfocó en mayor grado en los negocios. En su discurso mencionó prioridades como el terrorismo, Irán y Corea del Norte, pero no incluyó nada acerca de China, Rusia, Europa, el cambio climático, la salud global u otras prioridades.Se relacionó con la audiencia como un compañero capitalista, asegurando, de manera incorrecta que era el único empresario que ha sido presidente.Al declarar que “Estados Unidos está rugiendo nuevamente”, promovió una historia de renacimiento económico. “El mundo está atestiguando el resurgimiento de un Estados Unidos fuerte y próspero”, dijo.“Estoy aquí para dar un mensaje sencillo: Nunca había habido un mejor momento para contratar, construir, invertir y crecer en Estados Unidos. América está abierto a los negocios, ya somos competitivos nuevamente”.Sin embargo, su mensaje fue atemperado por un reporte que fue publicado mientras él estaba en el escenario. La economía estadounidense creció en un 2.6 por ciento en el cuarto trimestre del 2017, lo cual es saludable pero es menor al 3 o 4 por ciento o más que había aspirado.En general, la economía creció en un 2.3 por ciento durante el 2017, en el primer año de Trump como presidente, habiendo tenido un incremento del 1.5 por ciento respecto al 2016, que fue el último año del presidente Barack Obama, pero fue más bajo que en el 2014 o 2015.Como es su costumbre, Trump presentó una versión selectiva del año pasado. Se adjudicó el crédito de haber creado 2.4 millones de empleos desde su elección, sin embargo, la cifra de nuevos empleos en el 2017 no fue más alto que en los últimos seis años, durante el término de Obama.En lo que sí estuvo en lo cierto es que los mercados accionarios han aumentado a alturas extraordinarias bajo su mandato y que la comunidad empresarial estadounidense respondió con entusiasmo a sus recortes fiscales y reducción de regulaciones.El discurso de Trump fue escrito mayormente por Gary D. Cohn, asesor nacional de economía del presidente y ex banquero de Goldman Sachs y por Robert Porter, secretario de staff de la Casa Blanca.En conversaciones que tuvieron en los últimos días, Trump estuvo de acuerdo en utilizar un tono más optimista y menos estridente para mostrar flexibilidad sin hacer ningún compromiso sustantivo.En esta ocasión se mantuvo apegado al script que apareció en el teleprompter.