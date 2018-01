Llega Trump a Davos con 'America First' por delante

Washington— El presidente Trump arribó al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para explicar su estrategia “America First” en un momento en que el mundo está siguiendo adelante con su agenda comercial que ya no gira alrededor de Estados Unidos.El martes, el mundo marcó un punto de inflexión en el comercio global, ya que 11 países estuvieron de acuerdo en unirse al Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) que esperan firmar el 8 de marzo en Chile.Se trató de un momento extraordinario para un acuerdo lleno de problemas, que fue concebido y construido por Estados Unidos y luego abandonado por Washington cuando Trump asumió la presidencia el año pasado.Como la economía más grande del mundo y el arquitecto de muchas organizaciones y tratados internacionales, Estados Unidos sigue siendo un socio indispensable.Sin embargo, mientras la economía global gana fortaleza, Europa y otros países, como Japón y China está siguiendo adelante con tratados que no incluyen a EU.Treinta y cinco nuevos pactos comerciales bilaterales y regionales están siendo considerados en todo el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (OMC).Estados Unidos participa sólo en uno de ellos, con la Unión Europea, aunque la negociación está inactiva actualmente. Además, está amenazando con retirarse de uno de sus actuales acuerdos multilaterales –el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con México y Canadá– si no puede ser renegociado a favor de EU.“Tal vez, fue una especie de presunción de parte del presidente y de su equipo decir que si Estados Unidos dice que eso debe detenerse, el proceso se parará”, comentó Phil Levy, miembro de alto rango del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales y economista de la administración de George W. Bush. “Esto nos ha demostrado que no es verdad. El mundo se sigue moviendo sin nosotros”.En julio, Japón firmó un nuevo tratado comercial de amplio rango con la Unión Europea –una medida de la que el primer ministro japonés Shinzo Abe, dijo que se estaba izando “la bandera del libre comercio en medio de una tendencia proteccionista”.La Unión Europea presionó para que se hiciera una importante actualización a su acuerdo con México, mientras que China obtuvo un acuerdo pan-asiático, entre otros tratados.Los intereses comerciales en Estados Unidos están observando con alarma que otros países están realizando acuerdos que excluyen a los exportadores estadounidenses.Por ejemplo, los ganaderos de Canadá y Australia podrán vender carne de res a precios más bajos en Japón que su competidores estadounidenses, quienes estarán sujetos a tarifas más altas debido a que Estados Unidos no es parte del Pacto Trans-Pacífico.La administración Trump ha rechazado los reclamos de que la doctrina America First es aislacionista y está cediendo su liderazgo global. Aunque los asesores siguen criticando a las instituciones globales e insisten en que su objetivo es mejorarlas, no destruirlas.Trump y sus asesores afirman que Estados Unidos llevará a cabo nuevos tratados comerciales –que finalmente serán mejores para las empresas estadounidenses y sus trabajadores.“Haremos otros acuerdos comerciales”, dijo Trump el lunes cuando firmó una orden para imponer aranceles en las importaciones de lavadoras y unidades de paneles solares. “Estamos en el proceso de negociar con otros países, los cuales, también nos han tratado muy injustamente”.Aun así, la disposición de los países para negociar con Estados unidos no es del todo clara. Para muchos, una relación con la administración de Trump resulta un tanto delicada: Ellos no quieren poner en riesgo su acceso al mercado estadounidense, ni desencadenar la ira del presidente norteamericano.En Davos, en un foro que por muchos años se considera el centro de la globalización, el mensaje de ‘Estados Unidos Primero’ de la Administración no ha sido del todo bien recibido.La canciller, Angela Merkel, de Alemania, advirtió el miércoles que el “proteccionismo no era la respuesta” y se refirió al populismo de derecha de ser un “veneno”, en un discurso que en gran parte fue visto como una refutación a Trump antes de su esperado discurso de hoy viernes. “Nosotros creemos que si nos aislamos a nosotros mismos, tal acción no nos conducirá a un mejor futuro”, dijo Merkel.Canadá también ha contrastado su visión con la de Estados Unidos. Chrystia Freeland, la ministra canadiense de relaciones exteriores, dijo que a ella le preocupaban los movimientos alrededor del mundo que han culpado al comercio y a la inmigración del vaciamiento de la clase media, y que Canadá está apostándole "aún más" a su apertura al comercio y a los inmigrantes. "En parte es una declaración de nuestros valores. Pero también pensamos que en verdad es un beneficio económico para nosotros, también," dijo.Japón, el aliado preferido de muchas de las empresas estadounidenses, parece haber despreciado la oferta de EU de forjar un tratado comercial entre las dos naciones, esto después de que Trump sacara a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.