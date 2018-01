Ciudad de México— Algunas de las principales aerolíneas mexicanas apuntan a crecer en rutas que no pasen por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Esto, ante la saturación y reasignación de horarios de despegue y aterrizaje (slots).Frente a la controversia de la asignación de dichos horarios y la falta de mayor capacidad, Interjet ha expresado su interés en aumentar rutas con salida de otros aeropuertos del país, mientras que Volaris ya ha iniciado ese camino.En julio pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió 11 medidas correctivas que deben cumplirse a finales de este año, luego de determinar que la operación de slots del aeropuerto era opaca y generaba efectos anticompetitivos.El AICM dijo a finales de 2017 que sólo le faltaba cumplir con una medida y previamente informó que retiró 18 mil slots para los cuales, las aerolíneas no contaban con permisos.Ante eso, Interjet tiene planeado estrenar 32 rutas nuevas, ninguna de ellos con origen o conexión en el AICM, informó recientemente José Luis de la Garza, director general de la empresa.Aseguró que tras los ajustes en la asignación de slots de este aeropuerto, que implican menos operaciones, la empresa empezará esta estrategia que implica ampliar operaciones en otros centros de conexión del país.Esto traerá como principal beneficio una mejor conectividad entre destinos del país sin necesidad de hacer conexión en la Ciudad de México, aseguró Fernando Gómez, especialista del sector aviación.“Es una necesidad que tienen que buscar las empresas para disminuir su exposición al AICM”, comentó un analista que pidió no ser citado.De los vuelos que Volaris tiene hacia 29 ciudades de Estados Unidos, la gran mayoría no son operados desde este aeropuerto, expuso recientemente Enrique Beltranena, director general de la empresa.El principal beneficio para los pasajeros será una mayor conectividad, resaltaron ambos especialistas.Al respecto, Aeroméxico comentó que está concentrada en continuar con la consolidación de sus rutas como operan actualmente.(Azucena Vásquez / Agencia Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.