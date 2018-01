El ambicioso bono para Elon Musk

Teóricamente, el bono que podría recibir Elon Musk sería de 55.8 mil millones de dólares de dólares –aunque también no podría recibir nada.Ayer, Tesla dio a conocer un posible plan de compensación –básicamente poco convencional– para su poco ortodoxo director general, estableciendo una serie de ambiciosos objetivos de crecimiento que, si se reúnen varias condiciones, podría representar teóricamente para Elon Musk 55.8 mmdd en la próxima década, lo cual lo catapultaría a la cima del ranking de las personas más ricas del mundo, disminuyendo el tamaño de las anteriores acciones y opciones de subvenciones del director general.El inusual paquete está basado totalmente en su actuación, no le garantiza ningún salario ni bono, y requiere que Musk logre una capitalización agresiva en el mercado y cumpla con objetivos financieros para que le sea pagado.También podría retener sus acciones durante cinco años después que las reciba y antes de que las venda, lo cual es una rara estipulación que está siendo vista como particularmente amigable para un accionista.Aunque expertos en compensaciones dijeron que el principal mensaje que enviaría el nuevo plan de pago para Musk no sólo sería que Tesla pretende adoptar una estrategia inusual basada en la actuación para pagarle a su director general.Sino que la empresa tiene ambiciones del tamaño de una galaxia para su crecimiento y pretende rivalizar con las más grandes empresas tecnológicas del planeta en la próxima década.Musk no sólo recibiría el pago completo si la empresa llega a una capitalización de mercado de 650 mil millones de dólares, un incremento mayor a 10 veces su actual capital de mercado que es de 59 mmdd, una valuación futura que está justo debajo del tamaño del valor actual de Microsoft.Dan Marcec, director de contenido de la empresa Equilar, que se dedica a la investigación sobre las compensaciones de los ejecutivos y la gobernanza, comentó que el propósito primario del plan no sería únicamente decirles a los inversionistas de qué manera pretende Tesla pagarle a su director general.“El mensaje es que somos realmente agresivos con nuestros objetivos y queremos hacerlo al nivel de Facebook, Microsoft, Google y Apple con el tamaño de nuestro mercado”, dijo.Alan Johnson, asesor sobre el pago a los ejecutivos, que tiene su sede en Nueva York, también dijo que el diseño del plan –y la continua participación de Musk– podría ser un mensaje para aquellos que están preocupados de que el fabricante de autos eléctricos ha establecido unos “audaces” objetivos de producción que no puede lograr.“Tal vez, el objetivo principal, es decir “vamos a crecer hasta convertirnos en una empresa adulta que gana mucho dinero y Musk va a estar allí”, dijo Johnson.“Él no va a quedar fuera y a hacer otras cinco cosas”.Tesla, que rechazó comentar más allá de su boletín de prensa y documentos reguladores, comentó que “nuestras aspiraciones podrían parecer ambiciosas para algunos e imposibles para otros y eso se debe al diseño de las mismas”.“Nos gusta establecer objetivos desafiantes y difíciles de lograr y luego, enfocamos nuestros esfuerzos para lograr que sucedan. Ésa es la razón por la que basamos este nuevo premio en metas grandes, y también es la razón por la que le dimos a Elon la habilidad para compartir la escalada cuesta arriba de una manera que es proporcional con la dificultad de lograrlo”.

