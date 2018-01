Trump va a Davos

Davos, Suiza– De cualquier manera, el niño de Queens ha hecho mucho dinero, tal vez no tanto como ha publicitado, pero sí logró amasar una fortuna. Y aunque nunca fue aceptado ni respetado, permaneció en el exterior asomándose por los cristales de la ventana de este club elitista que tanto ha admirado pero también le ha tenido animadversión.Así que este jueves, cuando el presidente Trump llegue a este nevado resort que se encuentra en la cima de una montaña, en donde los titanes financieros se reunirán con jefes de Estado en el bacanal del capitalismo, podría sentirse un poco reivindicado.Nunca fue invitado cuando era sólo un empresario, pero en esta ocasión, Trump arribará como líder de la súper potencia mundial, exigiendo atención si no es que admiración. Por lo que sea, ahora no podrá ser ignorado.La decisión de Trump de asistir al Foro Económico Mundial en Davos, algo que los presidentes estadounidenses generalmente han evitado a menos que hayan querido pasar un rato agradable y tener contacto con el jet set, será uno de los encuentros más intrigantes de su presidencia.No sólo porque finalmente va a colarse al grupo que no lo invitaba, sino que también llevará su mensaje proteccionistas de “America First” a la zona cero de la globalización, dirigiéndose a las personas que ha catalogado como los villanos de su narrativa política.En lugar de publicitar las virtudes de disminuir las barreras económicas, Trump promoverá la creciente economía de Estados Unidos y la inversión extranjera.Siete secretarios de su gabinete lo acompañarán, incluyendo al secretario de Estado Rex Tillerson y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. La que no asistirá será Melania Trump, quien ha mantenido un bajo perfil desde que un nuevo libro reportó que era muy cautelosa sobre su vida en la Casa Blanca y que había llorado la noche de la elección, además de que The Wall Street Journal publicó que el abogado de su esposo le entregó 130 mil dólares a una actriz porno ante de la elección para que no hablara de su supuesto encuentro sexual con Trump.Melania ha negado la versión del libro y ha permanecido mayormente en silencio.Su portavoz, Stephanie Grisham, dijo el martes que la primera dama no acudirá a Davos debido a que hay “muchos eventos programados y por problemas de logística”.Ningún presidente estadounidense ha asistido a Davos, excepto Bill Clinton en el año 2000, por eso, muchos se quedaron perplejos de que Trump, quien se considera a sí mismo un billonario populista, haya decidido asistir.Recientemente, Trump ha ofendido a muchos países, como por ejemplo a los países africanos y nigerianos, en Davos, se encontrará con por lo menos 10 jefes de Estado y gobierno de África que asistirán al evento.Sin embargo, los participantes de la élite de Davos en raras ocasiones confrontan de una manera visceral los reclamos que ha generado la globalización, por lo que, algunos analistas han dicho que el mensaje de Trump podría ser un recordatorio de que los dimes y diretes tienen efectos en las personas del mundo real que se encuentran debajo de este lugar de retiro en las montañas.