Da 'banderazo' a su guerra comercial

Nueva York— Recién salido de una victoria de cierre del gobierno y con la economía en funcionamiento, el presidente decidió dar la señal de salida a su largamente prometida guerra contra las importaciones “y los consumidores estadounidenses. Esto no es probable que siga el camino que Trump imagina”, indicó el consejo editorial del diario The Wall Street Journal.“Nuestra acción de hoy ayuda a crear empleos en Estados Unidos para los estadounidenses”, declaró Trump que impuso aranceles sobre paneles solares y las lavadoras.En su editorial, el diario dijo que la parte aterradora es que realmente parece creer esto.Trump impuso un arancel sobre los paneles para beneficiar a dos compañías en bancarrota y una nueva tarifa del 20 al 50 por ciento para las lavadoras en beneficio de Whirlpool Corp. Las tarifas afectarán a muchas más compañías y personas, y eso es antes de que otros países tomen represalias.Los costos aumentarán inmediatamente, dijo la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA).Trump también hará que la lavandería vuelva a ser genial, o al menos más cara. El analista de Goldman Sachs, Samuel Eisner, escribió que los consumidores pueden esperar aumentos de precios del 8 al 20 por ciento dependiendo de la tarifa que los fabricantes decidan.Los productores y los trabajadores también son perdedores. LG Electronics USA señaló que su nueva planta para hacer lavadoras en Clarksville, Tennessee, será la fábrica más avanzada del mundo, pero advirtió que el arancel “compromete la puesta en marcha de la nueva planta y amenaza muchos nuevos empleos en Estados Unidos”.Los fabricantes también perderán flexibilidad en el suministro de piezas, que es fundamental para la competitividad.Trump lleva a cabo una política comercial como si los socios comerciales de EU no tuvieran ningún recurso. Al justificar las tarifas únicamente por no competir, Trump invita a otros países a hacer lo mismo con sus empresas en apuros. Su caso en la Organización Mundial del Comercio también será una trampa, lo que permitirá una represalia legal contra las exportaciones de Estados Unidos.Por cierto, si Trump cree que estos nuevos impuestos en la frontera dañarán a China, se equivoca nuevamente. China ocupó el cuarto lugar como productor de paneles solares y celdas para Estados Unidos en 2017, después de Malasia, Corea del Sur y Vietnam. Corea y México son los dos principales exportadores de lavadoras a Estados Unidos. Los aranceles de Trump son un trampolín económico que golpeará a los amigos de Estados Unidos en el extranjero y los hombres y mujeres olvidados de Trump en su hogar.

