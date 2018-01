Recortará Kimberly-Clark 5 mil empleos

Kimberly-Clark Corp. anunció que recortará aproximadamente el 13 por ciento de sus trabajadores a nivel mundial, o un mínimo de 5 mil empleos, mientras la empresa lucha contra las bajas ventas de productos para el hogar como pañales desechables y papel de baño, informó The Wall Street Journal.El fabricante de pañales Huggies y de pañuelos Kleenex dijo enfrentar numerosos retos que no cederán pronto, a pesar de la saludable economía estadounidense y las tasas más bajas de impuestos corporativos.Las compañías rivales están reduciendo precios, obligando a bajar los de la industria entera. Las mujeres están teniendo menos hijos, lo cual afecta la demanda de pañales y otros productos. Minoristas como Wal-Mart Stores Inc. están implementando mayores descuentos al tener dificultades para competir con Amazon.com Inc. Y los costos de la pulpa, el petróleo y otros materiales se han elevado más de lo esperado.La empresa con matriz en Irving, Texas, que anunció el recorte al presentar sus resultados del cuarto trimestre, había iniciado 2017 pronosticando dos por ciento de crecimiento de sus ventas pero concluyó el año sin avances. Para 2018 espera únicamente un punto porcentual de crecimiento.La reestructuración permitirá a la compañía competir mejor conforme sigue mejorando la dinámica del mercado, dijo en entrevista el director ejecutivo Tom Falk. En los planes se contemplan recortes de dos mil millones de dólares en costos para 2021, incluyendo el cierre de 10 de 91 plantas a nivel global y la venta de varios negocios con ventas bajas, sobre todo en productos desechables de papel.Cerca de la mitad de las reducciones tendrán lugar en América del Norte, que representa aproximadamente la mitad de las ventas de la compañía. La empresa registrará cargos de restructuración de hasta mil 900 millones de dólares a lo largo de varios años.“Estamos creando fondos. Eso nos permitirá mantenernos en curso y no hacer demasiados arreglos en el inter”, dijo Falk. “Ya estamos diseñando planes sobre la dirección a la que vamos para volver a invertir”.Junto con el recorte de empleos y el cierre de plantas, la compañía tiene planeado elevar tres por ciento el pago de sus dividendos trimestrales, hasta un dólar la acción.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.