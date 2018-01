Davso, Suiza— El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el martes que su país y los 10 restantes del Acuerdo Transpacífico pactaron un acuerdo comercial revisado. El anuncio fue hecho exactamente un año después de que el presidente Donald Trump retirara a su nación del acuerdo.El pacto se firmó luego de dos días de conversaciones de alto nivel en Tokio y fue confirmado por el ministro de Comercio Internacional canadiense, François-Philippe Champagne. Ahora se espera que los socios trabajen hacia la firma del acuerdo a principios de marzo.Trudeau precisó que el pacto cumple con los objetivos de Canadá de crear y mantener el crecimiento, la prosperidad y los puestos de trabajo bien remunerados de la clase media, tanto de la actualidad como de las futuras generaciones.Trudeau hizo el anuncio durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en medio de nevadas inusuales e intensas.El acuerdo llega en medio de la preocupación de que Trump saque a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Trudeau dice que su gobierno está trabajando para convencer a Estados Unidos de los beneficios del TLCAN. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está en conversaciones para revisar el TLCAN y ha amenazado varias veces con retirarse, diciendo que Estados Unidos está en desventaja.Trudeau dijo al Foro Económico Mundial: "Estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que nuestro vecino del sur reconozca cuán bueno es el TLCAN y que ha beneficiado no sólo a nuestra economía, sino también a su economía y a la economía mundial".Añadió que Canadá también está abierto a los acuerdos comerciales con más países. El 75 por ciento del comercio de Canadá va a Estados Unidos.Horas antes del anuncio de Trudeau, el primer ministro de India, Narendra Modi, advirtió el martes en el mismo foro que la reciente oleada de proteccionismo, por la que los gobiernos imponen barreras al libre comercio, es "preocupante".Modi efectuó su advertencia en un discurso apenas unas horas después de que el gobierno de Estados Unidos aprobó aranceles a la importación de lavadoras de gran tamaño y componentes de sistemas energía fotovoltaica en un intento de impulsar la manufactura nacional."Las fuerzas del proteccionismo están levantando la cabeza contra la globalización", dijo Modi ante empresarios y líderes políticos en la inauguración del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.Sin mencionar directamente a Donald Trump o a Estados Unidos, dijo que "la solución a esta situación preocupante contra la globalización no es el aislamiento".Modi citó a Mohandas Gandhi para reforzar su argumento: "Yo no quiero que las ventanas de mi casa estén cerradas en todas las direcciones. Quiero que los vientos de las culturas de todos los países entren en mi casa con aplomo y que también salgan".Modi iba a ser la figura de más alto perfil en el foro hasta que Trump anunció su presencia. Está previsto que Trump intervenga el viernes y los aranceles aprobados por su ejecutivo esta semana empañarán su llegada.El discurso de Modi tomó el relevo al del presidente de China, Xi Jinping, que fue el encargado de abrir la cita que reúne a la élite mundial el año pasado. Entonces Xi presentó a su país como un campeón del libre comercio en la misma semana en que Trump asumía la presidencia de Estados Unidos.

