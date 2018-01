Arranca Foro de Davos

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 2018 empieza este martes 23 de enero en Davos, Suiza, aunque ya se realizaron algunos eventos este martes.Como cada año, empresarios, funcionarios y especialistas discutirán sobre los grandes retos que enfrenta el mundo, la situación política, su economía y propondrán soluciones para sortearlos.La necesidad de una renta básica, el proteccionismo económico de Donald Trump y el impacto de los robots en el mundo del trabajo, son algunos de los temas que se tratarán esta ocasión.Otro de los tópicos sobre la mesa es la apuesta por el liderazgo femenino en el mundo de los negocios. Un dato paradójico es que apenas el 21 por ciento de los aproximadamente 2 mil 500 asistentes a esta edición son mujeres.Líderes y funcionarios mexicanos asistirán este año a la edición 48 de este encuentro, que termina el próximo viernes 29 de enero.El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, formará parte del diálogo “Country strategy dialogue on México”, donde estará junto a otros miembros de la delegación mexicana, encabezados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.Guajardo Villarreal también participará en el taller de la iniciativa “Shaping the future of production". También se prevé que esté presente en diversas sesiones de trabajo.En tanto, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, participará, para explorar oportunidades de negocio para la industria y exponer los beneficios de la reforma energética.La petrolera señaló en un comunicado que durante su gira de trabajo, Treviño Medina sostendrá encuentros con directivos de empresas del sector energético como Chevron, Lukoil, Shell, BP, Petronas, Ecopetrol, Hunt Oil, entre otros, con quienes dialogará sobre los retos y la expansión de Pemex.

