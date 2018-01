Lanzan 'Amazon Go'

Cargando

Seattle– Ni cajeros ni colas ni cajas registradoras. Así ve Amazon el futuro de las tiendas.El gigante minorista de internet abrió su tienda Amazon Go al público el lunes, vendiendo leche, papas fritas y otros productos usualmente encontrados en tiendas de conveniencia. Los empleados de Amazon pasaron un año probando la tienda, que está en el primer piso del edificio de la compañía en Seattle.La apertura al público es otro indicio de que Amazon busca seriamente expandir su presencia física. La compañía ha abierto más de una veintena de librerías, tomado espacio en algunas tiendas de departamentos de Kohl’s y compró Whole Foods, lo que le dio 470 supermercados.Pero Amazon Go es diferente. Al entrar, los clientes escanean su app Amazon Go en un torniquete. Cuando toman un producto de un estante, es añadido a una cesta virtual. Si el producto es devuelto al estante, es sacado de la cesta. A los usuarios se les cobra cuando salen de la tienda.La compañía dijo que emplea visión de computadoras, algoritmos de aprendizaje y sensores para determinar cuándo alguien toma algo de un estante.La tienda tiene empleados que, Amazon dice, estarán preparando alimentos, abasteciendo los estantes y ayudando a los usuarios. El lunes, había empleados disponibles para ayudar a los usuarios a encontrar y descargar el app de Amazon Go en sus celulares.Amazon dice que una familia puede comprar junta usando un solo teléfono para escanearlos a todos. Todo lo que tomen de los estantes será añadido a la cuenta de la persona con el celular escaneado.La tienda venderá desayunos, almuerzos y cenas preparados.La compañía había anunciado la tienda Amazon Go en diciembre del 2016 y dijo que abriría a inicios del 2017, pero demoró el debut mientras trabajaba en la tecnología y sus empleados la probaban.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.