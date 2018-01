Se atrasan en pagos

Ciudad de México— El incremento en los precios de los últimos meses y las mayores tasas de interés han ocasionado que los hogares se atrasen en el pago de sus créditos bancarios.Tarjetas de crédito, así como créditos personales y de nómina tienen mayor morosidad, según estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).A noviembre de 2017, el 16.12 por ciento del crédito otorgado vía tarjetas bancarias tenía un atraso o estaba en mora, frente al 14.86 por ciento de hace un año.Se trata de la morosidad más alta reportada desde noviembre de 2015 y equivale a unos 63 mil 510 millones de pesos.Después de tres meses de atraso, una deuda de tarjeta entra a cartera vencida y luego de intentos del banco por cobrarla, puede ser trasladada a empresas de cobranza.Arturo Sánchez, analista de bancos de Standard and Poor’s, atribuyó la situación a que las familias enfrentan tasas de interés más altas, resultado de los ajustes que ha hecho Banco de México en la tasa de referencia.La tasa de fondeo que establece Banxico pasó de 5.75 por ciento de enero de 2017 a 7.25 por ciento actual y eso mueve las tasas de las tarjetas y otros créditos bancarios.Sánchez explicó que, invariablemente, si comienza a observarse una tendencia al alza en las tasas de referencia, la gente empieza a pagar sólo los mínimos de sus tarjetas.“Consideramos que quizá hasta ahora estamos viendo el efecto que ha tenido el alza en la tasa de referencia. Ha sido bastante considerable”, mencionó.En el caso de los créditos personales, esos que se ofrecen principalmente vía cajeros o en invitaciones a clientes de banca, en noviembre 14.22 por ciento estaba en morosidad, contra 12.83 por ciento de un año antes.Por su parte, la morosidad en crédito de nómina se ubicó en 12.2 por ciento, contra 11.64 por ciento de noviembre de 2016.El especialista advirtió que los atrasos en los pagos pueden crecer en los próximos meses.“En tarjetas de crédito nuestra expectativa es que quizá haya un ligero deterioro adicional porque no se ha estabilizado el nivel inflacionario en el país, por lo que no se espera que la tasa de interés de referencia comience a bajar”, advirtió Sánchez.Para Felipe Carvallo, analista de bancos de Moody’s, la mayor inflación también ha dificultado a las familias pagar sus deudas.“Todos los precios de los productos que compramos son más altos y los salarios no se ajustan al alza, por lo tanto reduce la capacidad de pago de forma generalizada”, dijo.Alertó que hay familias que tomaron créditos personales y de nómina para su pago de tarjetas.Agregó que también preocupa que los proyectos de inversión de las familias, por ejemplo, la compra de casas, sean aplazadas por la volatilidad que generan las elecciones y la renegociación del TLC.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.