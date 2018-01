Piden un iPhone menos adictivo

Nueva York— Apple no tiene la culpa de que sientas que tu teléfono te esclaviza. Sin embargo, la empresa que trajo al mundo el teléfono inteligente moderno tiene una oportunidad perfecta este año para crear una nueva versión valiente y revolucionaria del dispositivo: un teléfono que te incite a utilizarlo de una manera más razonada, más consciente… y mucho menos frecuente.La “adicción” a la tecnología es un tema que está generando cada vez mayor inquietud en Estados Unidos. Utilizo la palabra que empieza con “a” entre comillas porque la atracción que ejercen nuestros teléfonos sobre nosotros no es la misma que provocan las drogas y el alcohol.En realidad, el problema tampoco es reciente; los investigadores que estudian las formas en que utilizamos la tecnología digital llevan años realizando la advertencia sobre los efectos negativos potenciales en nuestra cognición, nuestra psique y nuestro bienestar.Lo novedoso es quiénes se han sumado a las filas de los preocupados. Hace poco tiempo, un desfile de luminarias de la industria tecnológica, incluyendo varios exempleados de Facebook, argumentaron que estamos en desventaja ante la sofisticada maquinaria para enganchar y persuadir que está incorporada a las aplicaciones para teléfonos inteligentes.Sus temores son diversos: les inquieta la distracción, la productividad, la forma en que las redes sociales alteran nuestras vidas y relaciones en términos emocionales, y lo que están ocasionando en los niños.Es difícil saber qué pensar sobre estas confesiones de arrepentimiento. Vamos, chicos, nos dieron estas máquinas maravillosas, ganaron miles de millones de dólares gracias a su omnipresencia, ¿y ahora nos dicen que son malas? Ahora, ¿qué hacemos con esa información?Como la contaminación del aire o la intrusiva publicidad en línea, la adicción a la tecnología es un problema de acción colectiva provocado por incentivos mal encauzados.Las empresas que ganan dinero de tu atención –es decir, las aplicaciones financiadas con publicidad como Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube– ahora emplean ejércitos de personas que trabajan con supercomputadoras para engancharte de manera aún más profunda en sus servicios.Tristan Harris, quien fue diseñador y especialista en ética de Google y ahora dirige Time Well Spent, una organización que trabaja para mejorar el impacto de la tecnología en la sociedad, sugirió a Apple varias ideas para que hiciera un teléfono inteligente menos adictivo. Para empezar, podría dar más retroalimentación a las personas en cuanto a cómo están utilizando sus dispositivos.Imagina que, una vez a la semana, tu teléfono te diera un informe de cómo pasas el tiempo, de la misma manera en que tu monitor de actividades te dice qué tan sedentario estuviste la semana pasada. También podría provocarte: “Farhad, has pasado la mitad de la semana revisando Twitter. ¿De verdad te sientes orgulloso de eso?”. Te podría ofrecer ayuda: “Si me percato de que pasas demasiado tiempo en Snapchat la próxima semana, ¿te gustaría que te lo mencione?”.Otra idea es que puedas imponer un control más detallado de las notificaciones. En la actualidad, cuando dejas que una aplicación te envíe alertas móviles, lo más común es que la propuesta implique decir “todo” o “nada”: si permites que te avise, te estará avisando todo el tiempo.Uno de los peligros de algunas de estas estrategias antiadicción es que podrían ser demasiado intrusivas. No obstante, también es una de las razones por las cuales Apple destacaría en este aspecto: crear un teléfono menos adictivo principalmente es un problema de diseño de interfaz, el cual es en esencia toda la razón corporativa de ser de Apple.La semana pasada, Apple difundió un comunicado en el cual señaló que le importaba mucho “la manera en que se utilizan nuestros productos y el impacto que tienen en los usuarios y la gente a su alrededor”, y agregó que ya estaba trabajando en algunas características para solucionar el problema de la adicción.Es muy difícil que Apple hable de sus productos futuros, así que cuando les llamé se negaron a profundizar en sus ideas. Esperemos que estén trabajando en algo grandioso.

