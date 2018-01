El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez informó que los empresarios deben de buscar la manera comprar de dólares a futuro para reducir los impactos financieros por la volatilidad tipo de cambio del dólar.La organización señaló en el ‘Foro de Economía de la Frontera’ que la divisa cerró el 2017 estable pero prevé que este año ocurran eventos económicos y políticos que generarán un alza en el precio de la divisa, factor que quitará competencia a las empresas.El presidente del IMEF en Juárez, Alejandro Sandoval Murillo, explicó este año habrán “muchísimo incidentes de volatilidad, como reuniones de Reserva Federal (FED), la negociación del Brexit, los debates y la elección presidencial mexicana; eso va generar volatilidad que orillará a las empresas a comprar dólares carísimos o muy baratos y terminará por alterar sus finanzas”.“Entonces, en esa lógica, hay que ver cómo fijar el tipo de cambio para todo el año y un ejemplo pueden ser los mercados de futuros, donde puedes comprar esos dólares completos para todo el 2018; no los tienes que comprar de golpe sino en las fechas que los requieras al tipo de cambio que hayas acordados”, explicó.Sandoval Murillo dijo que esta “es una mecánica de protección que te ayuda a no traslapar los costos ni reflejarlo en los precios al consumidor, de tal manera que te vuelves más competitivo frente a otros jugadores del mercado”.Explicó que los empresarios pueden fijar los precios a un nivel que quieran estén dispuestos comprar durante el periodo considerado, y pese a que el dólar alcance los 22 pesos por unidad, las empresas podrán cambiar comprar la divisa al precio fijado (por ejemplo 19 pesos); en caso de que la moneda esté más barata en el mercado, puede comprar directamente en el mercado.El presidente del IMEF en Juárez dijo que este tipo de medidas no son tan usuales en Juárez pero podrían implicar una medida de prevención –recurso que se puede conseguir a través de corredores y agentes de bolsa y bancos– para las empresas medianas.

