Mientras que los permisionarios tienen hasta abril para colocar tableros con los precios de las gasolinas y diesel en sus estaciones, en Ciudad Juárez hay expendios que cuentan con anuncios que no cumplen con las características necesarias y otros simplemente no los tienen.Adoptar los tableros electrónicos con los requisitos actuales puede requerir hasta 180 mil pesos por cada gasolinera.La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el 8 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/047/2017, en el que define cuáles serán las condiciones en que los expendedores tienen que presentar con “máxima visibilidad de la información” los precios de los hidrocarburos.El presidente de la Organización de Expendedores de Petróleos (Onexpo) de Ciudad Juárez, Fernando Carbajal Flores, señaló que la adquisición de estos anuncios depende cada uno de los permisionarios, quienes ya tienen conocimiento de la disposición.Reconoció que la inversión que requiere no es baja pero este tipo de anuncios puede actualizarse más fácil con los reportes a la CRE.El costo para comprar un tablero electrónico está por encima de los 60 mil pesos por cada tipo de combustible, por lo que quien comercializar Magna, Premium y diesel puede gastar hasta 180 mil pesos.En un recorrido por las estaciones ubicadas en esta frontera se pudieron encontrar anuncios electrónicos y de distinto tipo, como lonas impresas o tableros con números intercambiables.Otros los colocan en lugares poco visibles o no exhiben los precios al consumidor por algún otro medio además de la bomba de gasolina.De acuerdo con el documento oficial, los precios vigentes de gasolinas y diesel en las estaciones de servicio deberán contar con máxima visibilidad, además de exhibir su número de permiso.Los importes deben de estar en pesos por litro, indicar la marca y tipo de combustible; estos elementos deberán coincidir con los que las gasolineras reportan a la CRE, mismos que son publicados en la Gasoapp.El órgano regulador señaló que estos “deberán colocarse en las estaciones de servicio de manera que sean legibles a una distancia de al menos 20 metros, debiendo estar iluminados de forma adecuada en cualquier momento en que la estación de servicio se encuentre abierta al público”.Carbajal Flores señaló que hay quienes se adelantaron y sus tableros no cumplen con los requerimientos que requieren los órganos reguladores.“Algunos nos adelantamos y pusimos los anuncios ya con el precio y resulta que ahora Pemex los cambió, porque son un poquito más anchas las tablillas del producto y tienen que traer otras leyendas en los precios, entonces no sé si tenga prórroga (para actualizarlos) o si a los que ya se adelantaron se les deje como están”.

