Alza en energía 'pega' a precios

Los aumentos en las tarifas eléctricas están afectando los costos de las empresas, lo que se traduce en incrementos de los bienes y servicios que ofrecen.Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, señaló que de diciembre de 2016 a diciembre de 2017 algunos establecimientos del giro pagaron 30 por ciento más por la electricidad, que representa un 10 por ciento de los gastos totales del negocio.“Nos está impactando mucho y no es un porcentaje pequeño, es un aumento que enfrentamos mes con mes y uno de los rubros más caros”, declaró el representante del sector hotelero.Sumado a las demás variaciones, como combustibles y tarifa del agua, el sector se ha visto en la necesidad de aumentar sus tarifas un 15 por ciento, aproximadamente.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), comentó que en el ramo de los patrones, la electricidad se resiente principalmente en el comercio. Sin embargo, refirió que dicha agrupación no cuenta con un estimado de cuánto ha impactado en los precios de productos y servicios.“Desde luego que nos perjudica y más porque viene en conjunto con otros aumentos”, dijo.“Hasta ahorita no hemos recibido un reporte sobre en qué forma ha perjudicado a las empresas”, agregó.Los representantes de ambas ramas señalaron que la principal preocupación es que estas variaciones sigan y con ello la escalada de precios, debido a que saca a la ciudad de competencia.“Tenemos el tema de la inflación, que eso ha originado cambios en las tasas de interés y en la economía en general”, mencionó el presidente de Coparmex.Martín Alonso comentó que en el caso de la hotelería influye en competitividad, pues encarecer el hospedaje deriva que los clientes se fuguen a El Paso.“Nos saca completamente de competencia porque tenemos una fuerte competencia con El Paso”, recalcó.A nivel nacional el sector comercio del país se pronunció en contra de los recientes ajustes en la tarifa eléctrica, reclamando modificaciones de hasta un 400 por ciento en el mes de diciembre.

