Pide Facebook a usuarios calificar sitios de noticias

Facebook está dando otro paso para tratar de convertirse en algo más benéfico socialmente, dando a conocer que impulsará las fuentes de noticias que sus usuarios han calificado como confiables en los sondeos.Este viernes, en una publicación que hizo en Facebook el director general Mark Zuckerberg, anunció que la empresa está realizando sondeos entre los usuarios acerca de la familiaridad y confianza en las fuentes noticiosas.Esa información influenciará lo que otras personas ven en sus páginas de Inicio.Se trata del segundo giro importante que se ha hecho al algoritmo de Facebook en este mes. El gigante de las redes sociales, que es una fuente importante de noticias para los usuarios, ha tenido problemas para lidiar con el revuelo que han generado las noticias falsas y las publicaciones relacionadas con los rusos, que pretendían influenciar las elecciones de Estados Unidos en el 2016, en su plataforma.La empresa ha reconocido lentamente el papel que ha jugado en esta interferencia extranjera.Zuckerberg ha dicho que su objetivo para este año es arreglar Facebook, ya sea protegiéndolo contra la interferencia y abuso extranjero o haciendo que los usuarios se sientan mejor acerca del tiempo que pasan en Facebook.La empresa anunció la semana pasada que intentaría que los usuarios vieran menos comentarios de anunciantes, negocios y celebridades y más sobre sus amigos y familia.Zuckerberg dijo este viernes que debido a eso, las noticias representarán el 4 por ciento del total, una disminución respecto al 5 por ciento que hubo hoy.También dijo que empezará a priorizar las fuentes noticiosas consideradas como confiables en Estados Unidos y luego, internacionalmente. Agregó que ha sondeado “una muestra diversa y representativa” de usuarios estadounidenses y la semana próxima empezará a probar fuentes noticiosas consideradas como confiables.Los anunciantes con más baja calificación podrían experimentar un descenso en su distribución en Facebook.“Actualmente existe mucho sensacionalismo, desinformación y polarización en el mundo. Las redes sociales permiten que las personas difundan la información más rápido que antes, y si no tacleamos específicamente esos problemas, vamos a terminar amplificándolos. Por eso es importante que la página de Inicio promueva noticias de alta calidad que ayuden a construir una sensación de estar en un terreno común”, escribió Zuckerberg.Por supuesto, existe la preocupación que los encuestados traten de jugar con el sistema, o que no puedan diferenciar entre fuentes noticiosas de alta y baja calidad –un problema que se hizo evidente por la difusión de muchas noticias falsas en los últimos años.Zuckerberg comentó que algunas organizaciones noticiosas “son sólo confiables ampliamente para sus lectores o seguidores y otras son ampliamente confiables en toda la sociedad, aun cuando no las sigan directamente”. Aunque eso es complicado.En Estados Unidos ha habido una creciente separación en las percepciones de los medios de comunicación. Escasamente la tercera parte de los demócratas a principios del 2017 dijeron que confiaban mucho en organizaciones nacionales de noticias, sólo el 11 por ciento de los republicanos lo hizo, de acuerdo al Centro de Investigación Pew, esa brecha ha crecido desde principios del 2016.La medida de Facebook es positiva, pero no está claro qué tan efectivo podrá ser este sistema para identificar las fuentes confiables de noticias, comentó David Chavern, director general de News Media Alliance, un grupo comercial de medios de comunicación, a través de un comunicado fechado este viernes. (Tali Arbel/Associated Press)

