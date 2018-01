Elige Amazon 20 finalistas para segunda matriz

Este jueves Amazon informó haber reducido a 20 la lista de posibles sedes para su segunda matriz, incluyendo centros de tecnología como Boston y varias ubicaciones sorpresivas como Columbus, Ohio, señala The New York Times.La lista completa tiende hacia lugares en la zona norte-centro y sur y en la Costa Este, alejándose de los saturados núcleos tecnológicos de la Costa Oeste. Se incluyen Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Columbus (Ohio), Dallas, Denver, Indianápolis, Los Ángeles, Miami, el condado de Montgomery en Maryland, Nashville, Newark (Nueva Jersey), Nueva York, el norte de Virginia, Filadelfia, Pittsburgh, Raleigh (Carolina del Norte), Toronto, y Washington D.C.Una de las sorpresas fue el hecho de que Amazon eligiera ciudades típicamente no consideradas centros tecnológicos. Los Ángeles fue la única de la Costa Oeste.Sorprendió asimismo que Amazon rechazara las solicitudes de Detroit, Phoenix y San Diego. Si bien recibió solicitudes de regiones situadas en México, Amazon sólo dejó en la lista final lugares de Estados Unidos y una ciudad en Canadá: Toronto.La compañía, con matriz en Seattle, eligió los finalistas entre más de 238 solicitudes enviadas por funcionarios locales de México, Canadá y Estados Unidos —todos ansiosos por atraer los 50 mil empleos de altos sueldos que la empresa asegura puede aportar.Ahora el proceso entra en una nueva fase. Los representantes de Amazon se comunicarán de manera más directa con las finalistas conforme se preparan para anunciar este año a la ganadora, mientras que probablemente las ciudades manifiesten de forma más abierta las razones por las cuales deban ser elegidas.“Fue muy difícil pasar de 238 a 20, en todas las propuestas había entusiasmo y creatividad tremendos”, dijo Holly Sullivan, directora de desarrollo económico de Amazon. “Durante este proceso tuvimos conocimiento de numerosas nuevas comunidades situadas en Norteamérica que consideraremos como sedes para inversiones futuras en infraestructura y creación de empleos”.De acuerdo con personas notificadas sobre el proceso que pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones privadas, el proceso lo realizó un equipo de cerca de 12 personas, entre ellas economistas, administradores de recursos humanos y ejecutivos que supervisan bienes raíces. También Jeff Bezos participó, dijeron las personas.En entrevista antes de que Amazon anunciara su lista de finalistas, el alcalde de Newmark, Nueva Jersey, Ras Baraka, señaló que Amazon, criticado en Seattle por desplazar a habitantes de bajos ingresos y a las minorías, tenía la oportunidad de hacer llegar un mensaje eligiendo para su nueva matriz una ciudad menos afortunada.“Existe la oportunidad de dar vuelta a la página y crear un discurso nuevo para la empresa”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.