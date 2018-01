Se atribuye Trump éxitos económicos heredados

Washington— Donald Trump no cesa de congratularse por el saludable estado de la economía del país, de su crecimiento sostenido, su bajo desempleo, de la actividad de las fábricas y de la confianza del consumidor.La mayoría de los analistas, no obstante, coincide en que la economía sigue siendo tan robusta como la que heredó de Barack Obama.El crecimiento se aceleró un poco, pero no está claro si puede mantener su ritmo. Las contrataciones y los sueldos bajaron levemente respecto a los del último año de la presidencia de Obama. El consumidor y el empresariado se muestran mucho más optimistas, aunque eso por ahora no se refleja en sus gastos.“No veo una ruptura significativa con el pasado”, comentó Michael lStrain, economista del American Enterprise Institute, de tendencia conservadora. “Tendemos a exagerar la capacidad que tienen el presidente de controlar la economía”.El ciudadano común tiene una perspectiva parecida, según una encuesta de la Quinnipiac University de la semana pasada. Dos tercios de los consultados dijeron que el estado de la economía era “excelente” o “bueno”, pero el 49% lo atribuyó a Obama y solo el 40% a Trump.“Hemos creado 2 millones de empleos nuevos desde la elección”, sostuvo Trump la semana pasada en Nashville, Tennessee. “El crecimiento económico subió por encima del 3%, algo que supuestamente no iba a suceder por mucho tiempo. El desempleo es el más bajo en 17 años”.Estas tendencias, sin embargo, no son nuevas.La tasa de desempleo bajó del 4.8% al 4.1% en el primer año de Trump. Esos mismos márgenes se registraron en el 2013, el 2014 y el 2015.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.