Apple Inc., dio a conocer que va a realizar un pago de impuestos único por 38 mil millones de dólares para repatriar el dinero que tiene en el extranjero y que también aumentará sus inversiones en Estados Unidos, ya que está tratando de enfatizar su contribución a la economía del país después de años de ser criticado por subcontratar la manufactura de sus productos en China, escribió The Wall Street Journal.El gigante tecnológico manifestó este miércoles que planea invertir 30 mil millones de dólares en Estados Unidos en un período de cinco años, lo cual generará más de 20 mil empleos nuevos.No especificó cuánto de ese importe ya estaba planeado, aunque señaló que el total incluirá la construcción de nuevas instalaciones que inicialmente albergarán las operaciones de servicio al cliente, 10 mil millones se destinarán a centros de información en todo el país.También ampliará de 1 a 5 mil millones de dólares el fondo que estableció el año pasado para invertir en manufactura avanzada en la nación.Tim Cook, el director general de la empresa, dio a conocer esos planes que contribuirán a la economía de Estados Unidos. “Tenemos un profundo sentido de responsabilidad y queremos retribuir a nuestro país y a la gente que ha ayudado a que nuestro éxito sea posible”, dijo a través de un comunicado.Este pago único de impuestos fue el resultado de los recientes cambios a la ley fiscal, de acuerdo a la cual, las empresas pueden pagar el 15.5 por ciento sobre el dinero que mantienen en el extranjero para repatriarlo al país.Apple recibió muchas críticas durante la década pasada por fabricar el iPhone en el extranjero, del cual ha vendido más de 1 billón de unidades, en lugar de hacerlo domésticamente.El presidente Donald Trump durante su campaña criticó a la empresa por subcontratar empleados en el extranjero y le hizo un llamado para que construyera una fábrica en Estados Unidos y el año pasado, Cook se comprometió a edificar tres.Sin embargo, el anuncio de Apple deja muchos detalles sin aclarar, ya que no ha dicho cuánto de los 252.3 mil millones de dólares que tiene en el extranjero planea repatriar, tampoco especificó si va a incrementar los dividendos o recomprar las acciones, algo que sus ejecutivos de alto rango dijeron que sería una prioridad después de los cambios a la ley fiscal de Estados Unidos.La empresa anunció que actualmente emplea a 84 mil personas en Estados Unidos. Hace un año, mantenía una fuerza laboral de 80 mil, lo cual sugiere que sus planes para la creación de empleos han sido consistentes. Aunque en su reporte anual, que no proporciona un desglose del número de empleados que tiene en el país, mostró que tenía un total de 123 mil empleados de tiempo completo al 30 de septiembre.Con el total de las nuevas inversiones y el importe actual que les paga a los proveedores, que ascienden a 9 mil empresas situadas en los 50 Estados, Apple estima que contribuirá con 350 mil millones de dólares a la economía en los próximos cinco años.

