Autos evolucionan

Detroit— La Expo Internacional Automotriz de Norteamérica, que se lleva a cabo en Detroit, se abrió a la prensa en esta semana, aunque sigue en el aire una gran pregunta: ¿De qué manera cambiarán los vehículos autónomos a esta industria?La respuesta no ha sido aclarada. Mientras tanto, las automotrices siguen sacando a la venta nuevos vehículos de todas formas y tamaños, incluyendo autos pequeños, SUVs y la poderosa pick up, que ha dominado la exposición.Las pick ups son los vehículos más populares en Estados Unidos, por lo que las camionetas que fueron exhibidas en el evento dejaron en claro que seguirán siéndolo por un largo tiempo.General Motors invirtió considerablemente para actualizar la Chevrolet Silverado, que es la que más se vende, reduciéndole unas 450 libras (204 kilogramos) de peso al utilizar más aluminio y un acero más ligero pero de gran resistencia.La Ram de Fiat Chrysler también perdió más de 200 libras y cuenta con la opción de un motor híbrido, de gas y eléctrico.Las automotrices han obtenido cuantiosas ganancias de las pick ups grandes. Las ventas aumentaron un 6 por ciento el año pasado, a casi 2.4 millones de dólares, aun cuando el total de las ventas de autos en Estados Unidos disminuyó en un 2 por ciento.Las automotrices están diversificando sus apuestas cuando se trata de los vehículos autónomos y no saben si algún día tendrán que fabricarlos o dar por terminada la era de los autos personales.En entrevistas que se hicieron en la semana, ejecutivos dijeron que se están preparando para el momento en que las personas recurran sólo a vehículos autónomos para desplazarse, en lugar de invertir en un auto personal.Sin embargo, no saben cuándo sucederá eso, así que siguen invirtiendo millones de dólares para desarrollar también vehículos convencionales.Muchos de los ejecutivos automotrices que fueron entrevistados durante la expo automotriz dijeron que temen que Estados Unidos se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tiene 24 años de antigüedad, aunque no pueden prepararse para ello porque no saben qué van a hacer para reemplazarlo.En las negociaciones que se están llevando a cabo con México y Canadá, la administración Trump está tratando de asegurarse que más vehículos sean fabricados en EU, entre otros cambios.Sin embargo, Jim Lentz, director general de Toyota en Norteamérica, comentó que si termina el tratado es muy probable que aumenten los costos. Eso, a su vez, subirá los precios de los vehículos y reducirá la demanda, forzando a que las fábricas despidan empleados.También provocaría que Estados Unidos sea menos competitivo que otros centros de manufactura en el mundo, dijo.Si concluye el tratado comercial, también forzaría a algunos proveedores a dejar de fabricar partes automotrices.El Código Fiscal de Ingresos de EU cambiará en este año y podría estimular las ventas de autos, aunque es muy probable que cualquier incremento sea contrarrestado por un aumento en las tasas de interés y el abundante suministro de autos usados de último modelo que aparta a los compradores de los vehículos nuevos, según dijo un ejecutivo de alto rango de Toyota en Estados Unidos.El director general de la empresa, Jim Lentz, espera un impulso en las ventas de 200 mil vehículos, ya que el recorte fiscal pondrá más dinero en los bolsillos de las personas.La disminución en el pago de impuestos podría aumentar la venta de pick ups debido a que los negocios pueden deducir los gastos de inmediato, de acuerdo al nuevo código, dijo Lentz.(T. Krisher / D. Durbin / Associated Press)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.