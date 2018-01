Automotrices piden a Trump no retirarse del TLCAN

Una nueva coalición de grandes fabricantes, proveedores y concesionarios de autos instó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que no se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), escribió la agencia Reuters.Las asociaciones comerciales que representan a General Motors Co, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG , Hyundai Motor Co, Ford Motor Co y casi todas las grandes automotrices, forman parte de la coalición denominada “Driving American Jobs”.Entre otras medidas, respaldan una campaña publicitaria para convencer a la Casa Blanca y a los votantes de que el acuerdo ha sido crucial para impulsar la producción y el empleo en el sector automovilístico estadounidense.Trump ha amenazado con abandonar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que es vital para los fabricantes de autos, que tienen cadenas de producción y suministro repartidas entre los tres países.En la ronda más reciente de conversaciones para renegociar el TLCAN, celebrada la semana pasada, Trump propuso cambios a las normas de origen para los autos, usadas para determinar qué cantidad de un vehículo está fabricada en un lugar determinado. Las normas propuestas fueron consideradas insostenibles por las automotrices, además de por México y Canadá.La industria automotriz se une así a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grandes grupos empresariales que se han expresado públicamente en las últimas semanas contra los intentos de Trump por cambiar el acuerdo, que en su opinión es perjudicial para el empleo estadounidense.La coalición, que incluye a la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos y a la Asociación Internacional Estadounidense de Concesionarios de Automóviles, asegura que poner fin al TLCAN, que abarca 1.2 billones de dólares de comercio anual entre los tres países, pondría en riesgo los empleos del sector automotriz en Estados Unidos.“Necesitamos que les digan a sus funcionarios electos que uno no cambia las reglas en medio del juego. Con el TLCAN estamos ganando”, señaló el grupo en su sitio web.La campaña se produce en medio de mayores temores de que el Gobierno de Trump pudiera optar por retirarse del acuerdo a inicios del 2018 tras dar un aviso de seis meses, una medida que podría exponer a las fabricantes de autos que construyen vehículos en México a enfrentar altas tarifas e imponer nuevos aranceles sobre partes y autos construidos en América del Norte.El martes, el presidente financiero de GM, Chuck Stevens, dijo que la compañía ve “algunos riesgos” en las negociaciones del TLCAN. “Por eso es que estamos tan comprometidos en asegurar que el resultado sea beneficioso” para la industria.De forma separada, el presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV, Sergio Marchionne, aseguró que la firma ha diseñado su futura estrategia de producción de camiones para que las unidades que actualmente se ensamblan en México puedan ser fabricadas en Estados Unidos si se termina el TLCAN.

