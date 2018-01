Camionetas y SUVs, estrellas en Detroit

Detroit— Este es el año de la camioneta en el Auto Show Internacional de Norte América en Detroit, donde General Motors, Fiat Chrysler y Ford develan sus nuevas camionetas en el altamente competitivo mercado automotriz estadounidense que está creciendo con rapidez.Pero hay muchos otros en la exhibición, una de las más grandes de la industria. Mercedes y BMW tienen nuevas SUVs, mientras que varios fabricantes de autos japoneses están presentando sus prototipos para los vehículos del futuro.Todo sucede en el mercado estadounidense, que sigue encogiéndose pero espera que retenga sus niveles. El año pasado las ventas cayeron en un 2 por ciento para quedar en los 17.2 millones, aún un nivel alto.Los analistas esperan que las ventas queden justo por debajo de los 17 millones en el 2018.Los organizadores esperan que el evento de este año atraiga unos 700 mil visitantes. Después de unos días dedicados exclusivamente a la prensa, el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica estará abierto al público del 20 al 28 de enero.Aquí algunos de los vehículos que develados en la exhibición.La problemática marca de lujo Acura de Honda espera reavivar sus ventas con una nueva versión de su mejor vendido RDX. Acura mostró el prototipo de una SUV de tamaño mediano en la exhibición, pero se parece mucho a la versión que saldrá a la venta a mediados del 2018. El RDX 2019, el cual es el primer modelo diseñado en Estados Unidos. Un amplio techo panorámico de vidrio se convertirá en una de sus características estándar.El rediseñado Jetta de Volkswagen ofrece mayor espacio —y la oportunidad a la redención al mismo tiempo que el fabricante automotriz se recupera del escándalo de las emisiones engañosas de 2015. El auto es uno de los dos primeros modelos planeados este años y vendrá con una garantía a seis años, o 72 mil millas (casi 116 mil kilómetros)– el doble de lo que se ha ofrecido antes.Ford Motor Co. presenta este verano una versión de alto rendimiento de su SUV de tamaño mediano Edge: La Edge ST.Las nuevas medidas de seguridad incluyen “asistencia de conducción evasiva”, la cual utiliza cámaras y radar para detectar vehículos que se desplazan a una menor velocidad.Toyota ha develado su restructurado Avalon, el cual presenta un exterior más largo y amplio y una cabina posterior que se extiende siete pulgadas (17.8 centímetros) más.La fabricante de autos hace alarde de un “mejor” volante, con un panel de control más pequeño, agarraderas más grandes y control de manejo ahora accesible en el rayo derecho.La pantalla de tacto se puede “pinchar” u “hojear” como un teléfono inteligente. El nuevo Avalon también se puede conectar a un Smart watch o a un dispositivo activado por Alexa de Amazon.Ford Motor Co. ha fabricado una edición especial del Mustang para conmemorar el 50 aniversario del “Bullitt”, cuya inolvidable escena de una persecución ayudó a convertir al auto deportivo en un ícono.Molly McQueen –la nieta de la estrella que condujo el “Bullitt”, Steve McQueen– presentó el Mustang Bullitt 2019 el domingo en la exhibición de autos en Detroit. Es el primero que la Ford produce desde el 2008. Ford no ha revelado el costo.

