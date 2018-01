Ciudad de México— Pemex no ha podido levantar su producción de gas natural.En noviembre del año pasado la empresa del Estado produjo 13 por ciento menos de este hidrocarburo, comparado con el mismo mes de 2016.Según datos de la petrolera nacional, la producción pasó de 5 mil 515 a 4 mil 803 millones de pies cúbicos diarios.De noviembre de 2016 al mismo mes de 2017, el precio de referencia para México, Henry Hub, aumentó 18 por ciento, pues pasó de 2.55 a 3.01 dólares por millón de Btu (unidad de energía).En sus Indicadores Petroleros Pemex reporta su producción en regiones marinas, en el norte y sur, siendo este último el que registró una la mayor caída en noviembre de 2017, contra el mismo mes de un año previo.En dicho período, en la región sur se produjo 19 por ciento menos gas, pues pasó de mil 154 a 936 millones de pies cúbicos diarios, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la petrolera.La caída en las regiones marinas y en el norte fue de 11 por ciento en ese mismo lapso.Las regiones marinas, de donde se sustrae más de la mitad del gas natural que produce Pemex, pasaron de 3 mil 91 millones a 2 mil 736 millones de pies cúbicos diarios en el período mencionado.En tanto, la región norte pasó de mil 269 millones a mil 132 millones de pies cúbicos diarios de noviembre de 2016 al mismo mes del 2017.Desde septiembre del año pasado la producción de gas natural por parte de Pemex cayó por debajo de los 5 mil millones de pies cúbicos diarios y no ha podido recuperarse.En los primeros 11 meses del 2017 la producción promedio fue de 5 mil 92 millones de pies cúbicos diarios, contra los 5 mil 792 millones de pies cúbicos diarios que promedió en todo 2016 y los 6 mil 401 millones de pies cúbicos diarios que reportó en 2015.Las caídas en la producción durante los últimos años han provocado que el país dependa más de las importaciones de este hidrocarburo, realizadas principalmente de Estados Unidos.Según estimaciones de expertos en el sector, alrededor de 60 por ciento del gas natural que entra al país tiene como origen al vecino del norte.La producción de gas natural por parte de Pemex no es suficiente para abastecer la demanda que requiere el país, por lo que se echa mano a las importaciones.Al cierre de 2016 se registró un volumen de importación de 4 mil 168.1 millones de pies cúbicos diarios, es decir 55 por ciento de la demanda nacional, que fue de 7 mil 618 millones de pies cúbicos al día, según datos de la Secretaría de Energía (Sener).En 2016 Pemex importó 60.9 por ciento del volumen total, el sector eléctrico 32.3 por ciento y los particulares 6.8 por ciento.

