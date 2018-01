Sorprende a todos posible asistencia de Donald a Davos

La decisión que tomó el presidente Trump de asistir al Foro Económico Mundial, que es una reunión global de titanes de la industria, ministros de gobierno, celebridades, activistas y otras personas en el resort situado en las montañas de Davos, Suiza, sorprendió en Washington, tomando en cuenta el desdeño que ha profesado Trump hacia los “globalistas” que usualmente acuden a ese evento, dice The New York Times.Sin embargo, este viernes, uno de los principales asesores económicos del presidente catalogó a los asistentes de Davos como personas promedio. Aunque después cambió de parecer.“No sabía que se trataba de una élite global”, comentó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, que es el funcionario de la administración que encabezará la delegación a Davos, durante un evento patrocinado por el Club Económico de Washington que se efectuó en el Hotel Ritz-Carlton.Mnuchin siguió explicando que el Foro Económico Global no era más elitista que la reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los 20 ó de reuniones como la conferencia anual del Instituto Milken, que reúne a financieros y ejecutivos para discutir la economía global.“Si uno ve la lista de asistentes, hay muchos líderes mundiales, presidentes de Finanzas y muchos empresarios”, dijo Mnuchi. “Es una importante agenda económica”.El Foro Económico Global no sólo es una conferencia económica. El costo de una membresía básica y boleto es de más de 70 mil dólares, los asistentes incurren en gastos considerables para trasladarse en autos lujosos o helicópteros desde el aeropuerto en Zurich hasta el resort, en donde se llevan a cabo discusiones sobre temas como la desigualdad global del ingreso y la amenaza del cambio climático.Los asistentes incluyen a funcionarios de alto rango como Sheryl Sandberg de Facebook, Bill Gates de Microsoft y Ginni Rometty de IBM, junto con Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario Internacional y grupo de ejecutivos, economistas y académicos.También se incluye a celebridades, en el foro del año pasado hubo entrevistas con Matt Damon, Shakira y Forest Whitaker, también han acudido Bono o Leonardo DiCaprio.Trump será el primer presidente desde Bill Clinton que acudirá al evento. Cuando era candidato, criticó a su contrincante Hillary Clinton, por ser patrocinadora de los “globalistas” y banqueros de élite.En 2014, Stephen K. Bannon, quien se convirtió en el principal estratega político de Trump, dijo que los hombres y mujeres de la clase trabajadora están cansados de recibir órdenes del “Partido de Davos”.Sin embargo, Stephen Moore, economista de la Fundación Heritage, quien asesoró a Trump durante su campaña, le comentó a CNN que no estaba complacido con la decisión que tomó el presidente.“Me siento decepcionado de que él vaya a ir a Davos, porque creo que hay mucha gente importante que tiene un punto de vista totalmente diferente del mundo que Trump”, dijo Moore.En una entrevista que concedió a The Wall Street Journal este jueves, el presidente dijo que iba a Davos para “echarle porras al país” y destacar su éxito económico.Se espera que Trump utilice esa plataforma para comentar acerca de la mejoría económica estadounidense, incluyendo el aumento del mercado de valores y el bajo índice de desempleo y para dar un mensaje proteccionista sobre el comercio parecido al que dio durante su viaja a Asia.Mientras que Mnuchin, quien nunca ha asistido al foro, dijo en la Casa Blanca que la reunión era un buen lugar para hablar acerca de la estrategia económica “America First” de esta administración.“No creo que sea una reunión de globalistas”, aseguró Mnuchin.

