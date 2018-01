Facebook se reenfoca

Nueva York / San Francisco— En los próximos días, los usuarios de Facebook verán menos publicaciones de editores, negocios y celebridades a los que siguen.En lugar de eso, Facebook quiere que la gente vea más cosas sobre sus amigos, familiares y otras personas con las que puedan tener conversaciones más “significativas”.Es muy probable que el resultado sea que la gente pase menos tiempo en Facebook. Además, las marcas y organizaciones publicitarias podrían batallar más para llegar a sus seguidores sin pagar sus anuncios.Estos cambios llegan en medio de la presión de los reguladores de Estados Unidos y el extranjero, y la creciente respuesta desaprobatoria de los académicos, legisladores y hasta los ejecutivos e inversionistas acerca de los efectos negativos que las redes sociales están teniendo en la sociedad.Mark Zuckerberg, director general de Facebook, también está siendo un poco introspectivo respecto a este asunto.Facebook ha realizado cambios profundos en el tipo de publicaciones, videos y fotos que sus más de 2 mil millones de miembros verán con mayor frecuencia.El jueves por la noche anunció que dará prioridad a lo que comparten y comentan los familiares y amigos para al mismo tiempo restar énfasis al contenido de editoriales, medios y marcas.Esta es la reorganización más significativa en años de la sección de noticias, la pantalla de contenido que la gente ve cuando inicia sesión en la red social.En las próximas semanas, los usuarios comenzarán a ver menos videos virales y artículos de noticias de medios. En su lugar, Facebook destacará más publicaciones entre amigos (por ejemplo, una foto de tu perro o una actualización de estado que les gustó o comentaron muchos de los miembros de tu red).Los cambios tienen la intención de maximizar la cantidad de contenido con “interacción significativa” que la gente consume en Facebook, dijo en una entrevista Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de la compañía.Comentó que Facebook ha estudiado qué tipos de publicaciones han provocado estrés o daño a los usuarios y que la red social quiere reducir lo que Zuckerberg llama “contenido pasivo” –videos y artículos que los usuarios usualmente solo se sientan a mirar o leer– para que el tiempo que pasen los usuarios en el sitio sea bien empleado.“Queremos asegurarnos de que nuestros productos no solo sean divertidos, sino que además sean buenos para la gente”, apuntó Zuckerberg. “Necesitamos reenfocar el sistema”.Los cambios plantean preguntas sobre si los usuarios terminarán consumiendo más contenido que refuerce sus propias ideologías, pues estarán interactuando con más publicaciones y videos que reflejen sus opiniones y las de sus familiares y amigos.Por otro lado, las noticias falsas podrían seguirse propagando. Si un pariente o amigo publica un enlace con un artículo periodístico inexacto, pero que ha sido ampliamente comentado, esa publicación seguirá mostrándose de forma destacada.La reorganización de la sección de noticias, en última instancia, busca algo menos cuantificable que puede ser difícil de lograr: Facebook quiere que las personas tengan una sensación positiva, en lugar de negativa, después de visitar la plataforma.(Associated Press / The New York Times)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.