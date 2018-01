San Francisco– Facebook presentó radicales cambios al tipo de publicaciones, videos y fotos que sus más de dos mil millones de miembros verán con mayor frecuencia, tras argumentar hoy que le dará prioridad a lo que tus amigos y familiares comparten y comentan, al mismo tiempo que le restará énfasis al contenido de periódicos, revistas, medios y marcas.El cambio es la renovación más significativa en años a la página de Inicio (Newsfeed) de Facebook, la pantalla en cascada de contenido que las personas por lo regular ven cuando entran a la red social. En el transcurso de las próximas semanas, los usuarios comenzarán a ver una menor cantidad de videos virales y artículos de noticias posteados por empresas de medios. En su lugar, Facebook le dará prioridad a las publicaciones de amigos —por ejemplo, una foto de su perro, o un estatus en el que la mayoría de sus amigos han comentado o le han dado Like.Los cambios tienen la intención de maximizar la cantidad de contenido con una “interacción significativa” que las personas consumen en Facebook, según dijo Mark Zukerberg, jefe ejecutivo de la compañía, en una entrevista con el New York Times. Facebook, dijo, ha estudiado muy de cerca los tipos de publicaciones que ocasionan estrés o les han causado algún daño a los usuarios. La red social quiere reducir los que Zuckerberg llama “contenido pasivo” –videos y artículos que no le piden al espectador más que se siente a observar o leer– para que el tiempo que los usuarios pasan en el sitio sea de mayor provecho.“Queremos asegurarnos que nuestros productos no sólo sean divertidos, sino que también sean buenos para las personas”, dijo Zuckerberg. “Necesitamos reenfocar el sistema”.Los cambios del jueves levantaron ciertas dudas sobre si las personas podrían sólo llegar a ver únicamente contenido que refuerce sus propias ideologías, ya que podrían terminar interactuando con mayor frecuencia con aquellos posts y videos que reflejan una perspectiva muy similar a la de sus amigos y familiares. Y las noticias falsas podrían seguir diseminándose –si un familiar o amigo postea un vínculo con algún artículo de noticias impreciso en que se comenta con amplitud, dicha publicación seguiría apareciendo con regularidad en la página de Inicio.La meta de la renovación, en última instancia, es a favor de algo menos cuantificable que podría llegar a ser muy difícil de lograr: Facebook quiere que la gente se sienta positiva, en lugar de negativa, tras visitar el sitio.“Cuando las personas interactúan con aquellas personas con las que guardan una cercana relación, el tiempo que pasan en la red social es más significativo y provechoso”, dijo David Ginsberg, director de investigación en Facebook. “Eso es bueno para nuestro bienestar”.Facebook ha sido fuertemente criticado por varios meses en torno a lo que les muestra a las personas y sobre si su sitio tiene una influencia negativa en sus millones de usuarios. La compañía ha sido azuzada por preguntas en torno a cómo sus algoritmos podrían darle prioridad a noticias falsas y mal informadas en su cascada de información, noticias que llegaron a influenciar las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, así como también el discurso político en muchos otros países. El año pasado, Facebook reveló que agentes rusos habían utilizado la red social para esparcir publicaciones inflamatorias y controversiales, y anuncios para polarizar al electorado estadounidense.Las repercusiones de los cambios hechos por Facebook ciertamente parecen ser de amplio alcance. Medios, asociaciones no lucrativas, pequeñas empresas y muchos otros grupos dependen de la red social para conectarse con las personas, por lo que restarle énfasis a sus publicaciones es muy probable que llegue a afectarlos. Adam Mosseri, vicepresidente de administración de producto en Facebook, quien es responsable del control del ‘News feed’, reconoció que “seguramente habrá ansiedad” por parte de socios y medios que por lo regular se quejan sobre el constante cambio en las metas de las publicaciones de lo que puede ser mostrado en la red social.El cambio también podría ser contraproducente para los intereses empresariales más inmediatos de Facebook. La compañía siempre ha instado a los usuarios a que pasen más tiempo en la red social. Con diferentes tipos de contenido menos viral que surgen con mayor regularidad, las personas podrían pasar más tiempo fuera de Facebook. Zuckerberg dijo que eso es justamente lo que Facebook espera, pero si la gente termina sintiéndose mejor tras haber usado la red social, la empresa ultimadamente se beneficiará.Los cambios al flujo de noticias de Facebook no son nuevos. La compañía de Silicon Valley experimenta constantemente con lo que muestra en el flujo de noticias, y en el pasado también ha dicho que le dará prioridad a las publicaciones de los amigos y familiares de los usuarios. Pero los cambios del jueves van más allá de los cambios que se han hecho con anterioridad, dando prioridad a las publicaciones que dan pie a una sustanciosa interacción entre las personas. Un largo comentario a la foto de un familiar, por ejemplo, podría recibir una mayor atención en el flujo de noticias que un video con muchos menos comentarios o menos interacciones entre las personas.Facebook ha realizado investigaciones y ha trabajado con académicos externos por varios meses para examinar los efectos que su servicio tiene en las personas. Dicho trabajo fue instado por las críticas de políticos, académicos, los medios y otros, de que Facebook no ha considerado adecuadamente su responsabilidad por lo que les muestra a sus usuarios en su red social.Después de la elección del 2016, por ejemplo, inicialmente Zuckerberg dejó a un lado sus escrúpulos acerca del efecto que tuvo Facebook en el resultado, aun cuando personas externas señalaron la proliferación de noticias falsas en el sitio que estaban atacando a Hillary Clinton.Zuckerberg dijo posteriormente que se había apresurado demasiado para descartar las preocupaciones. Recientemente, empezó a dar señales de que Facebook estaba repensando lo que muestra a la gente en su sitio.La semana pasada, publicó en Facebook sus objetivos para el 2018, incluyendo “el asegurarse de que el tiempo que se pasa en Facebook esté bien empleado”, y agregó “éste será un año serio de auto-mejoría, estoy ansioso por aprender del trabajo que haremos para arreglar juntos nuestros problemas”.El jueves, dijo que muchas de las discusiones acerca de las responsabilidades de Facebook habían provocado que la empresa "manejara mejor algunas de las cosas negativas que pueden suceder en el sistema”.“Sólo porque una herramienta puede ser usada para bien o para mal, eso no la convierte en algo malo –sólo significa que uno necesita entender qué es lo negativo para poder mitigarlo”, dijo.Facebook y otros investigadores se han enfocado de manera particular en el contenido pasivo. En sondeos realizados entre usuarios de Facebook, la gente dijo que sentía que el sitio se había alejado demasiado del contenido relacionado con los amigos y familiares, especialmente en medio de publicaciones externas de marcas, publicaciones y medios de comunicación.“Esta gran oleada de contenido público nos ha hecho reflexionar: ¿Qué debemos hacer realmente?”, dijo Zuckerberg. “Si lo que tenemos que hacer es ayudar a que la gente construya relaciones, entonces necesitamos hacer ajustes”.Zuckerberg agregó que actualmente está enfocando su empresa en la nueva estrategia. Se les está pidiendo a los encargados de productos que “faciliten las interacciones más significativas entre la gente, en lugar del mandato anterior de ayudar a las personas a encontrar un contenido más significativo”, dijo.Añadió que su manera de administrar Facebook ha cambiado desde el nacimiento de sus dos hijas, Maxima y August, en años recientes. Dijo que había repensado la manera cómo se ve su legado y el de Facebook, aun cuando eso le costará a la empresa en el corto plazo.“Para mi es importante que cuando Max y August crezcan crean que lo que su padre construyó fue bueno para el mundo”, finalizó Zuckerberg.