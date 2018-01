Montgomery— Las automotrices japonesas Toyota y Mazda anunciaron ayer miércoles los planes que tienen de construir una enorme planta conjunta valuada en 1.6 mil millones de dólares en Alabama, que empleará eventualmente a unas 4 mil personas.Varios Estados compitieron por este codiciado proyecto, que podrá fabricar 300 mil vehículos al año y producirá el auto compacto Corolla de Toyota para Estados Unidos y una nueva camioneta pequeña SUV de Mazda.La gobernadora de Alabama Kay Ivey y ejecutivos de la empresa llevaron a cabo una conferencia de prensa conjunta para anunciar que el edificio se construirá en el área de Huntsville, no lejos de los límites estatales con Tennessee.Se espera que la producción empiece en el 2021.“Sin duda, éste es un gran día para Alabama”, dijo Ivey. “Gracias por creer en el potencial que tiene nuestra gente del gran estado de Alabama, muchas gracias Toyota y Mazda. Bienvenidos a este agradable lugar que es Alabama”.Para atraer la planta, el Estado ofreció un paquete de incentivos con valor de 370 millones de dólares que consta de reducciones fiscales y reembolsos de inversiones, comentó Greg Canfield, secretario de Comercio de Alabama.La cifra no incluye un paquete de incentivos locales cuyo planteamiento está por concluir. El Estado también proporcionará el entrenamiento para la fuerza laboral.Akio Toyoda, presidente de Toyota Motors, comentó que las nuevas instalaciones son una especie de regreso a este lugar, ya que la empresa ya cuenta con una planta en el Estado.La nueva planta de Huntsville se encontrará a unas 14 millas, o sean 22 kilómetros, de la empresa Toyota Motor Manufacturing de Alabama, que produce motores de cuatro cilindros, V-6 y V-8 para varios modelos de Toyota.(K. Chandler / T. Krisher / Associated Press)

