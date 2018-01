Ciudad de México— Será hasta el año 2026 cuando las refinerías del país sumen nueva capacidad de producción de gasolinas, diesel, coque y turbosina, según la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031.El documento publicado por la Secretaría de Energía (Sener) estima que este 2018 la producción de petrolíferos –gasolinas, diesel, turbosina, entre otros– seguirá por debajo del millón de barriles diarios.Hasta 2019 alcanzarán el millón de barriles diarios y se espera que se mantenga en ese rango hasta 2026 cuando la nueva capacidad le permita sumar 1.3 millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalente.El documento añade que en 2026, el 15.7 por ciento de la producción estimada de petrolíferos provendrá de la nueva capacidad de refinación instalada en el país, cuya aportación se estima en 205.1 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente.De dicha cifra el 80.7 por cierto será producción en conjunto de gasolinas y diesel.Esto permitirá que las importaciones de gasolinas bajen y ya sólo se traiga del exterior en 2026 el 33 por ciento de lo que se consume, es decir 263.6 mil barriles de petróleo crudo equivalente, según el documento.Sin embargo eso no significa que se frenarán las importaciones de gasolinas, las cuales en el 2031 sumarán 295.2 mil barriles de petróleo crudo equivalente.El crecimiento en la capacidad de producción en las refinerías mexicanas será superado por la demanda de gasolinas, producto del cual México es el cuarto consumidor per cápita en el mundo.“Se continuará presentando una dependencia del mercado externo para cubrir la demanda de este combustible”, apuntó la Sener.En 2017 se importó el 64.4 por ciento de la demanda, es decir unos 442.8 mil barriles de petróleo crudo equivalente, según el documento.La Sener detalló que la refinería de Madero será la que aumentará su producción de petrolíferos en mayor nivel, pues sumará 91.2 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente, a esta le siguen Salina Cruz y Minatitlán con 86 mil y 75.7 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente, respectivamente.“La integración de procesos de conversión profunda -coquizadoras- en las tres refinerías del SNR que actualmente no cuentan con esta tecnología, en el lapso de 2021 a 2025 mejorarán los rendimientos del procesamiento del crudo pesado”, menciona el informe.Las inversiones proyectadas para las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación (SNR) tienen como objetivo incrementar la producción de petrolíferos, especialmente destilados ligeros e intermedios, añade el documento.La apuesta es que eleven la producción de gasolina y diesel de Ultra Bajo Azufre.

