Llaman a evitar adicción de menores con iPhones

Nueva York– Un par de organizaciones inversionistas le solicitaron a Apple que ayude a frenar la adicción de los menores a los iPhones, lo que pone de relieve la creciente inquietud sobre los efectos negativos de esos aparatos y las redes sociales en los jóvenes.Jana Partners LLC, con sede en Nueva York, y el Sistema para el retiro de los Maestros del Estado de California (CalSTRS por sus siglas en inglés), dijeron en una carta abierta dirigida a Apple que la compañía debe ofrecer más opciones y herramientas para ayudar a los menores a combatir la adicción a esos dispositivos.Ambas organizaciones controlan en conjunto acciones de Apple por 2 mil millones de dólares.“Apple puede tener un papel fundamental en indicar a la industria que prestar especial atención a la salud y desarrollo de la próxima generación es un buen negocio y es lo correcto”, señalan en la misiva.Entre las propuestas que presentaron a Apple se encuentra establecer una comisión de expertos que incluya a especialistas en desarrollo infantil; que la empresa ofrezca “vastos recursos de información” a los investigadores, y mejorar los programas informáticos de los dispositivos móviles para que los padres tengan más opciones a fin de proteger la salud de sus hijos.En un comunicado, Apple dijo que el iPhone y otros dispositivos que utilizan su software móvil ya ofrecen distintos controles que les permiten a los padres restringir o bloquear “de inmediato todo lo que un niño puede descargar o acceder en línea”.La carta menciona diversos estudios y encuestas sobre cómo la constante utilización de los teléfonos inteligentes y las redes sociales afectan negativamente la salud mental y física de los menores. Los ejemplos incluyen distracciones en las aulas, una disminución en la capacidad de los estudiantes para concentrarse y un aumento del riesgo de suicidio y depresión.Un estudio publicado en noviembre indica que el uso excesivo de smartphones y la exposición en redes sociales entre los adolescentes podrían contribuir a la depresión y otros factores relacionados con el suicidio. Pero eso y una investigación de diseño similar no pueden descartar que los adolescentes que ya tenían problemas sean más propensos que otros usuarios frecuentes de smartphones y redes sociales.En su más reciente actualización sobre adolescentes y el uso de redes, la Academia de Pediatría de Estados Unidos dijo en 2016 que el uso de internet y redes sociales tiene beneficios y riesgos potenciales en los adolescentes. Hizo un llamado a las familias a crear sus propios planes del uso de redes que incluya límites firmes en tiempo de uso y contenidos.La Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos no considera el uso excesivo de internet como una verdadera adicción mental y afirma que se necesitan realizar más estudios sobre el tema.La petición de los inversionistas refleja un aumento de las preocupaciones en el mundo sobre lo que serán las consecuencias a largo plazo de la utilización de dispositivos móviles y las redes sociales, en especial entre quienes comienzan a utilizar teléfonos inteligentes a corta edad.Aunque las compañías tecnológicas no han reconocido abiertamente que sus dispositivos pueden ser adictivos, algunas personas relacionadas con Silicon Valley han comenzado a admitir que los aparatos, las aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales fueron diseñados para causar adicción y hacer que los usuarios estén pegados a ellos el mayor tiempo posible.Por ejemplo, el presidente fundador de Facebook, Sean Parker, dijo recientemente que la compañía explota una “vulnerabilidad en la psicología humana” para crear adicción en sus usuarios. Dijo que la serie de comentarios, “likes” y reacciones son un círculo de validación social que explota la manera en que funciona el cerebro humano”. Y comentó que “solo Dios sabe lo que está pasando en el cerebro de nuestros hijos”.

