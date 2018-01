Monterrey— Los recortes al gasto en infraestructura que el Gobierno federal viene haciendo desde el 2015 ya cobraron factura, pues México bajó del lugar 57 al 62 en el ranking mundial de infraestructura de 137 países que emite el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), alertó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).“El que estemos bajando es ya una señal de alerta que debe atenderse de manera efectiva y rápida porque con los incentivos fiscales que ofrecerá Estados Unidos algunas empresas podrían establecerse mejor allá, por los menores costos en logística, los cuales son muy importantes para cualquier empresa”, advirtió José Antonio Hernández, gerente de estudios económicos de la CMIC.Además, el reporte Doing Business 2018 refiere que México cayó del sitio 83 al 87 en la expedición de permisos para construcción, de entre 190 países evaluados, no obstante que a partir del 2017 entró en vigencia la nueva ley federal de desarrollo urbano.Y para el caso de Nuevo León, que aún no termina de afinar su ley en esta materia, detalla que el Estado se mantuvo en el lugar 27 de las 32 entidades del país.Incluso, en un análisis de la CMIC sobre el Reporte Global de Competitividad 2017/2018 del WEF, difundido a finales del año pasado, refiere que economías más pequeñas que México ya superan al País en calidad de infraestructura como Chile y Uruguay, que en un año subieron de la posición 44 a 41 y 47 a 45, respectivamente.Hernández agregó que, con base en recomendaciones de la Cepal, para el 2018 México debería invertir unos mil 107 millones de pesos, un 77 por ciento más de los 625 mil 394 millones que gastará el Gobierno federal este año en obras de infraestructura.“Para el 2018 la inversión pública en infraestructura subió 4.7 por ciento respecto a la bolsa programada del 2017, pero todavía esos recursos están muy por debajo de los que requiere el país para cubrir sus necesidades básicas de infraestructura y seguir ofreciendo un país competitivo en todos los rubros”.Añadió que, según la Cepal, para cubrir sus necesidades de infraestructura, los países de la región deben invertir en ese rubro entre 5 y 8 por ciento de su PIB, pero en México, desde el 2011, dicha proporción viene a la baja hasta quedar en 2.5 por ciento al cierre del 2017.Sobre el otorgamiento de permisos para construcción, Víctor Salazar, director del Cluster de Vivienda de Nuevo León, reprobó que el País haya retrocedido a nivel mundial, no obstante que en el 2017 entró en vigor la nueva ley federal de desarrollo urbano, en la que uno de sus objetivos es aligerar la carga en trámites y tiempo.También criticó que Nuevo León no haya avanzado, no obstante que este tema ha sido de agenda desde que inició el actual Gobierno estatal.“Para el inversionista privado es muy importante el tema de los permisos, porque de eso depende la construcción de infraestructura que también realiza la iniciativa privada, como parques industriales, y otro tipo de obras.“En el caso de Nuevo León todavía tenemos asuntos pendientes con la nueva ley de desarrollo urbano, que si no se solucionan pronto podrían frenar la inversión”.

