Ciudad de México— Durante 2017, diferentes empresas mexicanas presentaron sus propuestas en gadgets, aplicaciones y servicios. Ahora, puedes tomarlos como exponentes de lo mejor de la tecnología mexicana que seguro dará también de qué hablar en el año que comienza.El L1400 es el teléfono más poderoso lanzado por Lanix hasta el momento. Su cámara trasera está compuesta por un doble lente de 13 y 8 MP, pero las selfies no están descuidadas, con una cámara frontal de 20 megapíxeles.En su diseño metálico también se encuentran el sensor de huellas digitales, la pantalla de 5.5 pulgadas Full HD tiene protección de Gorilla Glass y su almacenamiento interno es de 64GB con 3GB de RAM.$6,000 en líneaSi estás en búsqueda de tu primer smartphone o no quieres gastar demasiado para acceder a tecnología competitiva, el Serie R de M4 podría ser tu próximo teléfono.Su pantalla de 5.5 pulgadas tiene resolución HD, sus cámaras son de 13 y 8 MP en la parte trasera y frontal, pero su memoria RAM de 1GB y almacenamiento de 8GB sólo servirá para las apps básicas que necesites.$3,100 en líneaLas phablets pueden ser útiles para quienes disfruten ver películas y contenidos desde su celular, así como trabajar con accesorios como teclados o para que sea más fácil escribir en su pantalla.El STF Mobile Nativo tiene pantalla de 6 pulgadas con resolución HD, que va acompañada de una batería de 4 mil mAh para dar batalla todo el día.$4,000 en líneaHay relojes inteligentes mexicanos que puedes adquirir para medir tus pasos, las pulsaciones cardiacas y recibir notificaciones desde tu teléfono. Uno de ellos es el Cygnus de Ghia, que funciona con su propio sistema operativo y además, es compatible con iOS y Android.$910 en líneaPara armar un sistema de teatro en casa con calidad profesional no necesitas gastar una fortuna.Las bocinas SPB-600 de Vorago tienen 5.1 canales de sonido y compatibilidad con audio HiFi.Además de poderse conectar a consolas o televisores, tu celular es compatible por medio de Bluetooth.$3,250 en líneaDesde 2012, Dada Room ha reunido más de 800 mil usuarios que buscan “roomies” (con quien compartir departamento) o casas en renta en más de 70 ciudades de América Latina, entre las que se incluyen la Ciudad de México, Santiago de Chile o Medellín.Aunque sólo estaba disponible como sitio web, hace unos meses la startup mexicana lanzó su aplicación para iOS, que facilita la búsqueda de un nuevo compañero o lugar para vivir.Gratis para iOSInvertir en fondos de inversión dejó de ser algo complicado y aburrido desde hace más de tres año con Piggo, una app donde cualquiera puede poner su dinero a trabajar en fondos a corto o largo plazo.Sin embargo, la empresa actualizó recientemente su aplicación, y ahora, Piggo sirve también para crear metas de ahorro para viajes o experiencias que puedes pagar desde la app, y después disfrutar de los paquetes preorganizados.Gratis para iOS

