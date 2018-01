Monterrey— Volkswagen y Hyundai anunciaron, por separado, su alianza con Aurora, startup especializada en desarrollo de tecnología de conducción autónoma fundada por exempleados de Waymo y Tesla.Hyundai tiene planes ambiciosos y según ha declarado, para 2021 tendrá vehículos completamente autónomos (nivel 4) en algunas ciudades, que además serán de celda de combustible. El nombre del modelo será anunciado en el CES la próxima semana.Las celdas de combustible operan en base a hidrógeno, generando electricidad para la movilidad del vehículo. Pero en el modelo que debutará, la utilidad del hidrógeno irá más allá, pues este sistema podría alimentar a aplicaciones o aditamentos en la casa.La surcoreana no anunció nada en específico, se limitó a decir que el modelo tendrá una “cabina personal con inteligencia artificial”, lo que se traduce en sistemas de reconocimiento de voz, lectura de signos vitales y otras integraciones entre hombre y máquina.Por su parte, Volkswagen y Aurora han trabajado juntos por seis meses, integrando el sistema de conducción autónoma a vehículos de prueba de la alemana, sin embargo, la automotriz no dio detalles de la fecha esperada para la comercialización de sus autos con el sistema de autonomía de la startup.Aurora es una compañía fundada en el 2016 por expertos en la industria, incluyendo a su CEO, Chris Urmson que viene de Alphabet; Sterling Anderson, ex director del programa Autopilot de Tesla; y Drew Bagnell, experto en robótica de la Universidad Carnegie Mellon.

