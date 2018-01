Detectan fallo en procesadores Intel

Ciudad de México— Una falla de seguridad en los procesadores de Intel fabricados en los últimos diez años podría tener tus contraseñas y otra información sensible al alcance de atacantes cibernéticos.Un reporte del sitio inglés The Register descubrió la vulnerabilidad, que afecta tanto a equipos Windows, Mac o Linux que utilicen chips de Intel de 32 y 64 bits, y que puede hacer que software malintencionado acceda a información almacenada en el kernel, el área más profunda de un sistema operativo donde se ocultan contraseñas y datos de gestión del equipo.Según la publicación, tanto Microsoft como Linux ya trabajan en actualizaciones de su sistema operativo para tapar la brecha de seguridad, pero al hacerlo, también se hará más lento el rendimiento de las computadoras afectadas. Apple no se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que también actualice su sistema operativo.“Los efectos se están analizando, sin embargo, estamos viendo una cifra aproximada de una desaceleración de 5 a 30 por ciento, dependiendo de la tarea y del modelo del procesador”, escribió The Register.La noticia provocó la caída en las acciones de Intel en 4.3 por ciento, según Reuters, y llega justo en el momento en que la empresa prepara anuncios relativos a la octava generación de sus procesadores Intel Core en el marco del CES, una feria de tecnología mundial a celebrarse la siguiente semana en Las Vegas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.