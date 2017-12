Ciudad de México— Las tareas que actualmente realizan perfiles profesionales como el telemarketing, contadores y vendedores, serán sustituidos por la tecnología en un lapso de 20 años, según expertos en Recursos Humanos.El 47 por ciento de los empleos que actualmente se conocen desaparecerán y serán sustituidos por máquinas debido a que la tecnología impulsa la productividad de manera importante y acelera la innovación, según Mónica Flores, directora general de Manpower.Desde su punto de vista, las profesiones u oficios que son más susceptibles de desaparecer son telemarketing, contables y auditores, vendedores de piso en tiendas, escritores técnicos y agentes inmobiliarios.Por ejemplo, existen softwares cada vez más precisos que permiten realizar tareas contables con precisión.En el futuro ya no serán necesarios los vendedores de piso debido a que hay sistemas que registran las preferencias de los consumidores. Además si alguien quiere adquirir un inmueble, en internet se puede acceder a todos los detalles de una propiedad.“La tecnología continúa impulsando de manera importante la productividad y acelerando la innovación, si es utilizada adecuadamente. La amplia adopción de tecnologías emergentes, incluyendo la geolocalización, plataformas móviles y grandes bases de datos, así como aplicaciones, han alterado la forma del mundo del trabajo”, consideró Flores.Un estudio de la Cepal, titulado “El cambio tecnológico y el nuevo contexto del empleo”, advirtió que las capacidades de computadores en cuanto a tareas rutinarias se han incrementado en las últimas tres décadas, por lo tanto, ya se ha reducido el empleo de tales tareas.Sin embargo, dice el estudio, esto no significa que todos los empleos desaparecieron, sino que muchos trabajadores han asumido tareas menos rutinarias que requieren un nivel de cualificación más alto.La situación es patente en empleos de corte administrativo y de ventas, donde se han visto modificadas las tareas y cantidad de empleos en dichas áreas.“En los países avanzados ya han desaparecido muchos empleos en el sector primario debido a la industrialización y automatización. Por ejemplo, el empleo agropecuario en Estados Unidos cayó durante el siglo pasado de un 42 por ciento a un 2 por ciento debido a la introducción de nuevas tecnologías.“Todavía no tan grave, pero con una tendencia descendente, se está desarrollando el empleo en el sector secundario, lo que significa que el sector terciario tiene que absorber cada vez más trabajadores”, dice el estudio.Agrega que las tasas del empleo muestran que el sector de servicios ha estado creciendo mucho desde los 80.“Pero la pregunta es, cuántos trabajadores pueden absorber el sector de servicios y donde están los límites”, cuestionó el estudio.En América Latina, muchos de los empleos son de baja calificación y rutinarios, por lo que son muy susceptibles de ser sustituidos por la automatización, dice Cepal.“Trabajadores con bajos salarios y bajas cualificaciones se sustituyen paso por paso por las nuevas tecnologías en la industria manufacturera y se requieren más trabajadores con medias y altas cualificaciones para mantener y cuidar esos dispositivos de tecnología alta. Esos trabajadores se encuentran más en los países avanzados por lo cual ya hay empresas que reubican la producción a los países de su origen, o en general a los países avanzados”, subrayó.El Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo advierte que 8 de cada 10 nuevos empleos están relacionados con la tecnología, por lo que la tendencia internacional apunta a carreras como ingeniería molecular, nanotecnología, biomedicina, investigación espacial y cibernética, entre otras.Las oficinas y los hogares no son los únicos espacios que han evolucionado con la automatización, el IoT y la tecnología vestible. Las empresas de manufactura también están mejorando sus procesos con ayuda de dichas soluciones y planean adoptarlas aún más,de acuerdo con el “Estudio Del Sector De Manufactura 2017”, de Zebra Technologies Corporation, en el que se encuestó a mil 100 ejecutivos de la industria automotriz, de tecnología, alimentos, bebidas, tabaco y farmacéutica.

