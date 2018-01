El poder adquisitivo de los hogares chihuahuenses se redujo durante el tercer trimestre del año, y un mayor porcentaje de personas no pueden cubrir el gasto de la canasta básica con sus ingresos laborales.De acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP-IS), en Chihuahua la población que no alcanza a comprar la canasta básica con su salario subió de 23.5 a 26.9 por ciento entre el tercer trimestre de 2016 y el mismo período de 2017.El análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que los chihuahuenses perdieron poder adquisitivo al registrar una movilidad en el indicador del 0.68 al 0.78 puntos porcentuales durante el tercer trimestre del 2017.De acuerdo con el órgano, el ITLP tiende a subir cuando el precio de los alimentos incrementa más que el ingreso laboral, un fenómeno que aumenta la proporción de personas que se quedan sin poder cubrir el costo de los alimentos considerados básicos por el Gobierno.De acuerdo con el Coneval, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo fue de 26.9 por ciento, un porcentaje que equivale a 431 mil 122 personas del millón 602 mil 685 de chihuahuenses ocupados.El último reporte implicó un retroceso en la comparativa anual y retroceso en la recuperación que había presentado en los períodos anteriores (estuvo a 22.5% durante el primer trimestre del 2017).En ese contexto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aumentó el salario mínimo diario a 88.36 pesos desde el primero de diciembre pero no se alcanzó la Línea de Bienestar, que es de 95.24 pesos.El presidente local de la Coparmex, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, dijo que “existe una preocupación sobre la inflación porque está afectando más a los que ganan menos, por eso se espera que en abril –fecha limite acordada por el órgano federal para aprobar un nuevo aumento– haya un nuevo ajuste para contrarrestar los efectos”.

