Tal vez has escuchado varios mitos sobre cómo le hacen en Silicon Valley para elevar la productividad y mejorar las funciones cognitivas, que van desde el uso de suplementos alimenticios y bebidas energéticas hasta el uso de drogas; sin embargo, los empresarios más exitosos del mundo tienen métodos más sencillos y son tan simples que cualquiera puede usarlos.De acuerdo con la periodista y experta en tecnología, Guadalupe González, estos son los cuatro hábitos de productividad que han ayudado a Jeff Bezos, Bill Gates y Elon Musk a llegar a la cima:Bill Gates utiliza tres monitores para mantenerse al tanto de su bandeja de entrada durante sus días de Microsoft: una pantalla es para mostrar sus correos electrónicos entrantes, otra para el específico que estaba leyendo, y una tercera con su computadora de escritorio o navegador desplegada en caso de que necesite mostrar un enlace o archivo.Elon Musk –fundador de SpaceX y Tesla–, se jacta de alardear sobre su hábil uso del correo electrónico para hacer las cosas. “Siempre que sea posible, trato de comunicarme de forma asincrónica”, dijo en una entrevista para Mashable. “Soy muy bueno en el correo electrónico”.Mientras tanto, Jeff Bezos es conocido por enviar correos electrónicos de una sola pregunta a su equipo, en la mayoría de los casos sobre quejas de usuarios recibidas en su cuenta pública, lo que permite al CEO de Amazon delegar problemas en el administrador apropiado sin tener que dedicar demasiado tiempo a ello.En su libro de 1999 Business @ theSpeed ofThought, Bill Gates escribe: “Las buenas reuniones son el resultado de una buena preparación”. Él dice que debe enviar por correo electrónico documentos y otros datos a las personas de antemano, para que puedan analizar antes de la reunión. “De esa manera, pasarás la reunión discutiendo el tema, no presentándolo”.Jeff Bezos usa una regla de dos pizzas para llevar a cabo reuniones efectivas. Nunca organiza una donde dos pizzas no puedan alimentar a toda la habitación.En cuanto a Elon Musk, un exempleado reveló en Quora que les pregunta a los empleados por qué están en una reunión si no han dicho nada, pues considera que las reuniones son más productivas cuando los asistentes se limitan a aquellos que tienen un propósito para ella, ya sea porque pueden proporcionar información o implementar una solución.Tomando en cuenta que en EU se pierden hasta 411 mil millones de dólares al año en el PIB por la falta de sueño, pues afecta la capacidad del cerebro para procesar información y, por consiguiente, productividad (Rand Corporation, 2016).Bill Gates dice que necesita siete horas por noche, Jeff Bezos duerme ocho y Elon Musk se queda con seis o seis y medio. Los tres coinciden en que necesitan dormir lo suficiente para ser eficientes durante el día de trabajo.Tanto Jeff Bezos como Elon Musk y Bill Gates, incorporan el ejercicio en sus rutinas. Bezos y Musk optan por levantamiento de pesas y cardio, y Gates pasa tiempo en la caminadora, a veces viendo algún tipo de contenido educativo. (Con información de El Financiero)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.