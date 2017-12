La liberación de las gasolinas llegó a mediados del año a Chihua-hua pero no la competencia: las Subastas de Temporada Abierta de Pemex continúan frenadas para gran parte del país y existe una limitada importación de los permisionarios.Pese a que las autoridades anunciaron que antes de que concluyera el año reactivarían el proceso de renta de infraestructura para transporte y almacenamiento en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, éstas no se ejecutaron ni se han definido las fechas.El Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció que las Subastas de Temporada Abierta faltantes avanzarían antes de que finalizara el año, pero la situación continúa igual para el sector gasolinero.La única que se realizó tuvo retrasos y correspondió a la Etapa 1.1 (compuesta por Baja California y Sonora), misma en la que se definió a Tesoro Corporation como a la ganadora desde el 2 de mayo pasado.A ésta le seguía la subasta de la Etapa 1.2 (Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y la ciudad de Gómez Palacio, Durango), que inicialmente comenzaría el 15 de abril.Sin embargo, tras una reasignación de fechas fallida, el 25 de abril el órgano regulador dejó sin efecto el procedimiento por los retrasos ocurridos en el proceso anterior.Pemex Logística manifestó –mediante una solicitud de información al PNT– la existencia de “diversas condiciones operativas que dificultaba continuar con el procedimiento” de la segunda fase.En esta respuesta se reconoció que “a finales de octubre y principios de noviembre, Pemex Logística presentó a la Comisión una propuesta para continuar con la Temporada Abierta, la cual está siendo analizada por la Comisión para su aprobación”.El comisionado presidente de la CRE, Guillermo Ignacio García Alcocer, informó que se espera que los procedimientos de asignación de capacidad se reanudaría antes de acabar el año, sin embargo, ni el órgano ni la empresa productora del Estado ha informado el estatus del procedimiento.Pese a esto, el mercado quedó libre en todo México el pasado 30 de noviembre.En tanto, los precios continúan dependiendo de Pemex como el único proveedor de combustible en la entidad y la frontera. Es decir, las variaciones en los precios son limitadas debido a que algunos expendedores arriesgan sus utilidades para ganar mercado.La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Ciudad Juárez afirmó que existen permisionarios para la importación pero sólo se ha registrado un trasiego limitado a diesel.De igual manera, mencionaron empresarios que es más caro el transporte por camión y aseguraron que es difícil comprarles a los importadores debido a que no pueden pagar al contado, sólo bajo un esquema de créditos similar al de Pemex.Los precios con estímulo fiscal a la gasolina despachada en la frontera norte alcanzaron los 12.84 pesos por litro de Magna y los 15.59 pesos por Premium, un valor que rebasa los 12.44 y 15.35 pesos que costaba en febrero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.