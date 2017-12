Llaman a gastar poco y cuidar inversiones

Ciudad de México— El 2018 será un año para cuidar el gasto, de no hacerse de grandes compromisos económicos, y de invertir con prudencia los ahorros, ante la incertidumbre que suman a la economía mexicana las próximas elecciones, la renegociación del TLC y la reforma fiscal de EU.Y es que el próximo año la economía mexicana será influenciada no sólo por los cambios de Gobierno, sino por si se concreta un nuevo TLC o se termina el actual, y por los efectos de la reforma fiscal de EU, que bajaría el impuesto a empresas del 35 al 21 por ciento, lo que impulsaría el retorno de inversiones a aquel país.Ante ese escenario, la recomendación de expertos en finanzas personales es cuidar lo que se gasta y ahorrar.“Precisamente por la incertidumbre de lo que se puede presentar, lo que hay que hacer es ser muy mesurados en el uso de los recursos de cada quien (...), y ahorrar no es lo que me sobra, sino destinarle un porcentaje (del ingreso)”, señaló Juan Carlos Sáinz del Toro, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Guadalajara.Para crecer el valor de los ahorros, la recomendación es invertir una buena parte en instrumentos conservadores, como los Cetes, y el resto en otras opciones.“La mejor forma es invertir en Cetes del Gobierno federal (...). La ventaja es que la tasa de interés que pagan está muy por encima de lo que paga la mayoría de los instrumentos de inversión y que requieren montos más altos. Las tasas de Cetes ahorita están por encima del 7 por ciento anual”, indicó Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana.En México, 32.4 por ciento de la población de entre 18 y 70 años ahorra en opciones informales como tandas, el 15.1 por ciento en instituciones financieras formales, otro 28.9 por ciento lo hace en ambas, y el 23.5 por ciento restante no ahorra, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi.

