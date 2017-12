A unos días de que termine el 2017, las maquiladoras arrecian las estrategias de contratación y difusión de vacantes.Algunas empresas informan sobre el requerimiento de personal para turnos especiales, mientras que otras afirman contratar pese a no contar con experiencia en el tipo de sector.Por ejemplo, una compañía de moldeo anuncia contrato para personas de lunes a jueves, lunes a miércoles, viernes a domingo o de jueves a domingo, en diferentes horarios.El sueldo va desde los mil 120 pesos hasta los mil 516 pesos, más prestaciones.Entre las tácticas, continúan los bonos por contratación, que se ofrecen hasta por 5 mil pesos, que se entregan de forma seriada.La industria maquiladora también apuesta a la promoción de otros incentivos, tales como becas para terminar la primaria o secundaria, ayudas por nacimiento, funeral o problemas de la vista y días adicionales, además de los festivos marcados por ley.Otras resaltan entre sus beneficios la disposición de gimnasios, asistencia a eventos culturales y permisos con goce de sueldo.María Teresa Delgado Zárate, presidenta de Index Juárez, comentó que es un comportamiento cíclico que terminando las vacaciones de fin de año algunos trabajadores ya no regresen, por lo cual se están preparando ofreciendo diferentes atractivos.El personal del sector de la transformación salió de vacaciones desde el pasado 18 de diciembre. El total de días de asueto depende de cada maquila, sin embargo el promedio es de dos semanas.La presidenta de Index refirió que se espera que todos se reincorporen a las líneas de producción, pero no se descarta el fenómeno de cada año.Dijo que ante los altos niveles de rotación alcanzados en 2017 es necesario adelantar las estrategias para abatir la problemática desde los primeros días del 2018.El monitoreo de Index Juárez arrojó que durante este año la fuga de personal cerró en una tasa aproximada de 12 por ciento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.