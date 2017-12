Vuelven a 'malls' de EP por ofertas y devoluciones

El Paso— Los fronterizos aprovecharon el día después de Navidad para buscar remates en las tiendas y devolver ropa que no les quedó u otros regalos que no les gustaron.Las líneas en el mostrador de servicio al cliente eran largas en los almacenes, que aceptaron la devolución de mercancía nueva aún sin recibo, haciendo esta excepción porque los regalos usualmente no vienen con el comprobante de la tienda.Tal fue el caso de la paseña Alicia Chávez, quien visitó ayer el Costco del Eastside para devolver mercancía. “Me dijeron que nada más por los días festivos van a aceptar las cosas sin el ticket”, explicó.Asimismo, las tiendas ampliaron su horario de recepción de devoluciones, debido a la cantidad de clientes.“Aun no realizo mis devoluciones pero sé por experiencias pasadas, que las líneas son demasiado largas”, afirmó Sara Hallberg, otra cliente. “Creo que las tiendas son bastante amables porque extienden sus pólizas de devoluciones en lo que concierne a las fechas y te dan más tiempo para regresar los artículos”.Christopher Espinoza ayer llevó algunos artículos de regreso a la tienda Ross.“Sí he visto las tiendas llenas, sí está (la gente) regresando muchas cosas”, refirió, agregando que se quedó a buscar rebajas en mercancía de Navidad que no se vendió.Según varios compradores entrevistados, las rebajas son notorias, particularmente en mercancía con temas navideños, después del 25 de diciembre.“Según como andemos en el bolsillo, hay cosas que valen la pena y a lo mejor cosas que todavía podemos usar porque todavía es Navidad”, comentó Teresa Fuentes, residente de El Paso. “Tengo una cortina de baño que compre el año pasado bien bonita y ahorita me acabo de encontrar el mantel igualito, así es que estoy encantada”.La liquidación de decoraciones le sirve a las personas previsoras, que piensan guardarlas para la próxima temporada.“Yo creo que si estás buscando prepararte para la próxima temporada navideña, ahora es el tiempo para hacerlo”, dijo Hallberg. “Yo vine a comprar papel para envolver y mi próxima opción es comprar algo para guardar todas las cosas que compré para este año”.La mercancía y los juguetes populares esta temporada no bajan de precio, pero hay algunos juguetes de marcas no tan reconocidas que son designados para liquidación después de Navidad.“Una de mis amigas publicó que su hija es muy afortunada porque cumple años en enero y ella obtiene juguetes grandiosos a buenos precios en estas fechas”, añadió Hallberg.